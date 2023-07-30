失智爺成「幻視偵探」幫孫女解謎！日本怪物級推理小說賣破7萬冊

▲失智爺爺成了「安樂椅偵探」時常幫孫女解謎。（圖／pixabay）

記者林育綾／綜合報導

一名罹患失智症的爺爺，開始出現幻視之後，也成了在家中幫孫女解謎推理的「失智偵探」！日本怪物級新人作家小西雅暉，推出首本幻視推理之作《請保持名偵探原來的樣子》，短短2個月就賣破7萬冊，如今作品也將來台，由三采文化發行。

在發病之前，爺爺是一位熱愛推理小說、學富五車、備受愛戴的退休國小校長，後來罹患路易氏體失智症（DLB），也開始出現幻覺，包括時常在屋子裡看見藍色老虎走動，或是看到好朋友來跟自己打招呼，分不清是現實還是幻覺。

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孫女楓繼承爺爺的衣缽，成為了國小老師；卻在此時，她身邊開始出現離奇事件，於是她把事件相關過程錄音，等爺爺狀態好時，就帶到爺爺家請他解謎，爺爺就這樣成了「人在家中坐，便知案中事」的失智偵探。

而這位「安樂椅偵探」不一般，爺爺原來具有的邏輯推理能力，加上失智帶來的幻視現象，還融合故事解析了各種古典推理，挑起讀者層層解密的好奇心。而最終謎團回歸到了楓與爺爺身上，突如其來的危機，讓人好奇他們能否藉推理之力化險為夷⋯。

小西雅暉是一位出道即得獎的小說家，被稱為「怪物級新人」，他表示，之所以會創作這個故事，是自從他父親罹患失智症後，雖然不時會出現幻覺，偶爾仍會在對話過程中說出睿智之語。「我希望能透過這本書為了讓社會大眾了解失智症，消除誤解。更發覺這是個前所未有的推理題材。」

▲日本怪物級新人作家小西雅暉首本幻視推理之作《請保持名偵探原來的樣子》，短短2個月就賣破7萬冊。（圖／三采文化）

各界讀者看了紛紛盛讚，有書評家讚「罹患路易氏體失智症的老人成為『安樂椅偵探』，嶄新的人物設定架構在古典推理的經典流派中，無可挑剔！」也有讀者感動表示，「患有路易氏體失智症卻充滿智慧的爺爺、和爺爺溫柔相伴的楓，兩人充滿情感的對話觸動了我，喚起了我與爺爺相處的記憶⋯⋯」、「雖是偵探小說，卻散發出人與人交流的溫暖。角色的性格都很有魅力，後半部的線索最後也連貫了起來，給人一種愉快的讀後感。」

《請保持名偵探原來的樣子》在日本出版2個月，就暢銷突破7萬冊，還登上亞馬遜文學小說新書榜第一名、獲得「這本推理小說了不起！」大賞No.1。如今三采文化將於8月4日發行繁體中文版，目前已開放預購，更收錄繁中版獨家作者序。