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各國賀賴清德當選！　陸官媒稱：操弄話術偷換概念

▲賴清德當選第十六任中華民國總統。（圖／記者李毓康攝）

▲賴清德當選第十六任中華民國總統。（圖／記者李毓康攝）

文／中央社

台灣大選結果揭曉後，美日英歐、菲律賓等國政要紛紛祝賀賴清德當選總統，引起中國不滿。中共官媒人民日報「鐘聲」專欄今天聲稱，「美國等少數國家」的舉動是「大肆操弄話術，企圖偷換概念」，是「嚴重干涉中國內政」。

這篇文章首先重彈舊調聲稱，無論台灣內部局勢怎樣變化，都改變不了「世界上只有一個中國、台灣是中國一部分的基本事實」。台灣選後，100多個國家和國際組織重申恪守「一個中國」原則，堅定支持中方「維護國家主權和領土完整」，反對任何形式的台獨，支持「中國統一大業」，這是「正義之聲、和平之聲」。

文章宣稱，「美國等少數國家」卻「藉機做文章，發表所謂聲明，公然表示祝賀」。這種做法「嚴重干涉中國內政、侵犯中國主權」，嚴重違背「公認的國際關係基本準則和國際社會普遍共識」。

這篇文章宣稱，「台灣問題是中國的內政，台灣地區選舉是中國的地方事務」。「個別國家」為了掩蓋、粉飾其「干涉中國內政、違背國際關係基本準則」的錯誤做法，「大肆操弄話術，企圖偷換概念、混淆視聽」。

文章列舉說，這些「話術」一是「高談所謂『民主價值觀』，企圖打着民主旗號為台獨撐腰」；二是闊論『台海和平穩定』，卻無視當前台海和平穩定面臨的真正威脅」；三是「宣稱維護『兩岸不受脅迫和壓力而和平解決分歧』」。

這篇文章聲稱，「台灣問題」的本質不是民主問題，而是「事關中國主權和領土完整的重大原則問題」。「民進黨當局近年來與外部勢力相互勾連，極力兜售所謂『民主對抗威權』虛假敘事，刻意渲染台灣與大陸之間的制度差異，這種假民主之名行台獨之實的做法十分危險，與台灣同胞的利益福祉背道而馳」。

文章宣稱，「個別國家」不斷「虛化、掏空一個中國原則，從政治、軍事、經濟方面同台獨勢力勾連呼應」。這些國家「只說維護台海和平，不講反對台獨分裂，只會助長台獨勢力挾洋自重、倚外謀獨的氣焰，必將給台海和平穩定造成更大破壞」。這些國家「只說和平解決台灣問題，不講支持中國和平統一，實質上是企圖阻撓中國統一大業、製造兩岸分裂」。

這篇文章聲稱，「『個別國家』炮製兩岸不受脅迫和壓力而和平解決分歧的說辭」，是企圖阻撓中國政府和中國人民「遏制台獨分裂活動」。中國政府和中國人民「願意為和平統一創造廣闊空間，但絕不為形形色色的『台獨分裂活動』留下任何餘地。我們願繼續以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一，但絕不承諾放棄使用武力，保留採取一切必要措施的選項」。

文章宣稱，台灣「從來不是一個國家，過去不是，今後更不可能是」。中方敦促有關國家恪守「一個中國原則」和「中美三個聯合公報」，停止與台灣一切形式的官方往來，停止向「台獨分裂勢力」發出任何「錯誤信號」，「真心實意支持中國和平統一」。

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