他慶祝想去吃到飽「哪間有氣氛又好吃」？一票推這2家：目前最棒

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者黃士原攝）



記者朱祖儀／綜合報導

吃到飽餐廳選擇多樣又沒有份量限制，是許多人聚餐的最愛。一名網友表示，最近想要吃氣氛好一點，且食物品質也好的吃到飽餐廳，好奇眾人會推薦哪一間？文章曝光後掀起討論，不少人推薦店家，但也有網友認為，吃到飽餐廳要維持好氣氛比較難。

原PO以「哪一家吃到飽是氣氛好食物好吃的？」為題在PTT發文表示，最近想說選舉後慶祝一下，要吃一間氣氛比較好，且食物水準要夠的吃到飽店家，先前比較常吃的是辛殿和馬辣等店，不過想換換口味，因此想問問看大家是否有推薦的店家？

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文章曝光後，比較多人推薦的是饗A Joy以及饗饗，「問就是饗A Joy」、「目前CP值+環境+服務，最棒就是饗饗」、「當然饗A Joy」、「饗饗」、「推饗饗，不過很難約」、「看過有些人實際走訪，比較多人推最新開的那間」。

另外，還有不少人點名其他店家，「沒預算限制就是文華東方了」、「推你一家比較冷門的萬華凱達百宴，人通常只有2/3，空間寬敞東西好吃人不多，只是因為在萬華不在市中心」、「島語，三個人吃給我們六人位子，覺得舒服」、「NAGOMI，午餐3.5小時，品質很好」、「晶華柏麗廳好吃」。

但也有網友認為，「要兼具氣氛好有點困難，因為吃到飽通常都會很多人」、「吃到飽我沒見過氣氛好的，基本都在打仗阿」、「吃到飽就不用奢求品質了，去吃高級餐廳吧」、「吃到飽限時2小時，很難氣氛好」。