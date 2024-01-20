山西鐵貓寺被稱為「聖火貓貓教總部」　文旅局：鑄造於明朝

▲山西鐵貓寺現寺已廢，僅剩鐵貓保存完整。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

山西太原市的鐵貓寺先前被鏟屎官們稱之為「聖火貓貓教總部」而爆紅，本是一座供俸鐵貓的寺廟，現寺已廢，鐵貓為寺之遺物，保存完好。當地相關部門表示，鐵貓寺建於明朝是縣級文保單位，若遊客想參觀，可到當地村委會預約。

據《上游新聞》報導，近日，大陸旅遊部落客「九四和九五」打卡了位於山西太原市陽曲縣的鐵貓寺，「鏟屎官們，聖火貓貓教的總部就在這裡！」吸引了不少網友的關注，還有不少鏟屎官表示，要帶著貓咪去探訪。

▲鐵貓寺建於明朝，當時的用意是為了鎮住老鼠精。（圖／翻攝自微博）

根據陽曲縣人民政府2016年發表的《陽曲的貓為什麼是鐵的》一文介紹，「大盂鐵貓，位於陽曲縣大盂村北。原有寺，因供奉鐵貓，故名鐵貓寺。現寺已廢，鐵貓為寺之遺物，立於高台，保存完好。其造型昂首挺胸，兩耳直豎，兩目圓睜，威嚴地注視著前方。在鐵貓的腹下，有一隻正在吃乳的小貓，與虎視眈眈的母貓形成鮮明的對比。」

鐵貓身高0.9公尺，胸圍1.4公尺，據碑記載，鐵貓鑄造於明嘉靖十四年（西元1535年），相傳是為了鎮住大盂村北山的老鼠精而鑄造。「鐵貓寺遺址」在1987年10月就被太原市列為第一批縣級文物保護單位，平時都是鎖著的，並不對外開放。

▲鐵貓曾於2000年時遭竊，失而復得後，村民集資修建高台。（圖／翻攝自微博）

據悉，鐵貓是鎮村之寶，2000年曾被盜走，後來很快就被警方追回。在追回後，村裡人出資修築了一個高台，將鐵貓放置在上面，也有防盜之意。

不少鏟屎官向山西文旅局喊話，「如果能好好開發的話，鐵貓寺也許能成為鏟屎官們給自家主子祈福的地方。」