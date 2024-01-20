科目三被罵翻「小蘋果10年前卻超紅」　他問：為何當初沒這麼反彈

▲〈小蘋果〉過去也很火紅。（示意圖／記者許力方攝）

記者曾筠淇／綜合報導

北市寧夏夜市因舉辦「科目三舞蹈大賽」引發論戰，事後觀光協會致歉，並強調比賽會繼續進行。「科目三」讓部分人反感，就有網友好奇拋問，那為什麼〈小蘋果〉同樣洗腦，反彈力道卻沒這麼大？貼文曝光後，引發網友討論。

這名網友在PTT的Gossiping板上，以「當年小蘋果是怎麼在台灣紅起來的」為標題發文，提到最近寧夏夜市因舉辦「科目三舞蹈大賽」被出征，不過〈小蘋果〉在幾年前也是非常火紅，歌詞、旋律都非常洗腦，甚至有不少人會在尾牙上表演，為何當初〈小蘋果〉的反彈力道沒這次這麼大？

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貼文曝光後，底下網友紛紛討論道，「今年的尾牙也一堆科目三吧」、「旋律簡單、歌詞好記」、「小蘋果那時很多小朋友跳欸」、「很多幼兒園小孩也在講科目三，還一直喊台灣的選擇」、「小蘋果現在幼兒園還會放耶」、「因為科目三真的很醜」、「單純是科目三真的不好看而已，擦玻璃都比較好」。

▲話題引發討論。（示意圖／取自Pixabay）

還有網友觀察後表示，「挖呀挖呀挖好像也沒什麼抗議」、「早就一堆了，求佛、中國老總、黑桃A，KTV排行榜大半都是抖音歌了，現在才知道？孤勇者、飛鳥和禪、嘉賓、綠色都是啊」、「小城夏天一堆國小在跳」。

據悉，「筷子兄弟」在2014年5月推出〈小蘋果〉，洗腦旋律和歌詞紅遍亞洲，當時連南韓女子團體T-ARA都翻唱成韓文版。

另針對網友所說，實際查看錢櫃排行榜，國語點播排行的統計時間為今年1月9日至15日，1至10名依序是〈字字句句〉、〈想和你看五月的晚霞〉、〈從前說〉、〈嘉賓〉、〈我會等〉、〈如果可以〉、〈訣愛〉、〈毒藥〉、〈我很好騙〉、〈擱淺〉；好樂迪排行榜1至10名依序是〈字字句句〉、〈毒藥〉、〈想和你看五月的晚霞〉、〈我會等〉、〈訣愛〉、〈如果可以〉、〈天后〉、〈嘉賓〉、〈從前說〉、〈擱淺〉。