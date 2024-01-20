大巨蛋辦演唱會6萬座位「誰開唱門票會秒殺？」　PTT狂推5位大咖

▲台北大巨蛋。（圖／記者李毓康攝）

記者施怡妏／綜合報導

期盼30多年，全台最大的體育場館「台北大巨蛋」終於在去年底正式啟用，就有網友表示，大巨蛋若辦演唱會，可容納近6萬人進場，好奇哪位歌手辦演唱會，可以瞬間爆滿？貼文曝光，許多網友點名江蕙、張惠妹、周杰倫、五月天、蔡依林等歌手或樂團，也有網友期待海外歌手、團體來大巨蛋辦演唱會。

有網友在PTT發文「台灣哪位歌手在大巨蛋辦演唱會可瞬滿？」大巨蛋座位數是全台最多，辦演唱會的話，含平面區席次，共有5萬9833席，好奇哪位歌手辦售票演唱會，門票會瞬間秒殺。

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文曝光，網友點名，「阿妹、蔡依林、五月天、周杰倫」、「如果江蕙還願意唱的話」、「蔡依林、周董這些不難吧」、「很多吧，天后等級的都能瞬滿」、「沒挑戰世運的都不行吧，目前只有五月天和阿妹，如果江蕙願意唱的話也行」、「張惠妹啊，你知道她在小巨蛋開了幾場嗎」、「趕快來推告五人」、「動力火車、陳奕迅也會爆滿」、「台灣的天王級不少，只是最近幾年沒了」、「田馥甄、林俊傑」、「台灣人很愛跟風，天王天后都會滿」。

另外，也有不少人點名非台籍的歌手，包括首次來台灣參加尾牙的Aespa，還有即將在4月來台灣辦演唱會的IU，「New Jeans」、「ITZY」、「求BLACKPINK再來辦一次」、「YOASOBI」、「想看TWICE的演唱會」、「IU一定爆滿」、「敲碗泰勒絲」、「跪求Aespa開演唱會」。

▼IU將站上台北小巨蛋開唱。（圖／翻攝IG@dlwlrma）

