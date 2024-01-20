韓國瑜傻眼！「江傅之爭」引爆國民黨內風暴　民眾黨4年恐繳白卷

記者葉國吏／綜合報導

國民黨立院龍頭之稱，傳出立委傅崐萁也有意角逐，不過隨著韓國瑜搶先公布副手江啟臣，引發關注。根據了解，韓江配江引爆國民黨內風暴。另外，民眾黨對於立院龍頭有意自己推人選，此舉也可能讓民眾黨未來4年滿盤皆輸。

▲韓國瑜宴請黨籍立委。（圖／記者屠惠剛攝）

韓國瑜搶先宣布立院龍頭副手搭檔江啟臣，讓同樣有意爭取立院龍頭的立委傅崐萁質疑，江啓臣2年後可能投入台中市長選舉，若擔任副院長，未來主持會議、接待外賓及眾多朝野協商，如何調配時間兼顧地方選舉與行程。

▲傅崐萁。（資料照／記者屠惠剛攝）



對此韓國瑜強調跟江啟臣會堅定攜手「雙進雙出」，尋求最大支持，國民黨內風暴感覺就要展開。根據《聯合報》報導，韓江配是黨高層建議，韓國瑜聽到後非常贊同。江啟臣同意後，韓國瑜立即對外宣布，沒想到這時黨中央卻說，院長支持韓國瑜，副手部分要考慮不能排除其他有意角逐的立委。

韓國瑜對於黨中央前後說法不一感到傻眼，國民黨內風暴似乎就快展開。另外，民眾黨對於立院龍頭之爭，已經表明不會與個別候選人私下協商或利益交換，可能將回歸藍綠對決。不過民眾黨此舉可能讓他們拿不到一席召委，屆時想提的法案可能遭藍綠拖延，這4年的成績可能繳白卷。