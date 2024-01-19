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YouTube、Spotify都拒絕！　不開發Vision Pro專屬App

▲▼YouTube。（圖／路透）

▲YouTube不提供Vision Pro專屬App。（圖／路透）

記者陳俐穎／綜合報導

蘋果即將發售頭戴式裝置 Vision Pro，許多果粉可能期待可以透過 Vision Pro 隨時隨地欣賞各種節目，並獲得電影院級別的體驗感受，但是先前Netflix已宣布不會推出專用的應用程式，且兩大影音平台 YouTube 和 Spotify 也表示不會為 Vision Pro 推出專用程式。

YouTube於1月18日發布聲明表示，目前不打算為Vision Pro推出新的App，也不允許其iPad App在Vision Pro上執行，也建議用戶，若使用Vision Pro收看，可使用Safari網頁版本觀看影片。

除此之外，彭博社報導也指出，知情人士透露，串流音樂平台 Spotify 也沒有推出 VisionOS 版的 App的打算，且也無法使用iPad版本的App使用 Vision Pro，也就是說，用戶似乎也只能使用網頁版。

兩家平台業者都拒絕透露為何不開發 Vision Pro 版本，不過若用戶有需求，可在Vision Pro上使用Disney+、Max、Peacock、ESPN 和 Amazon Prime Video等串流媒體服務。

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