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波音747-8貨機「引擎起火」空中滑降　驚悚噴火畫面曝光


記者鄒鎮宇／綜合報導

美國亞特拉斯航空（Atlas Air）一架波音747-8貨機於台灣時間19日起飛後，引擎不明原因起火，導致飛機只能折返迫降，所幸無人傷亡。有民眾目擊飛機迫降時，邊飛邊噴火的畫面，引起網路瘋傳。

有網友將影片上傳至X平台表示，該架飛機預定從佛州邁阿密前往波多黎各聖胡安，但引擎故障起火後，返回邁阿密國際機場，並成功降落。影片顯示，貨機不斷滑落要迫降，而機翼兩側不斷噴發火光。

據《路透》報導，亞特拉斯航空發出聲明表示，機組員遵守所有的標準程序，已安全返回邁阿密國際機場，詳細事故原因仍待調查釐清。

另外，針對此次波音747-8貨機的事故，波音公司拒絕回覆看法。

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美國波音747-8貨機「空中引擎起火」　緊急迫降
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