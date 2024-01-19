麥當勞雙屍最後身影曝！詭異1分鐘成關鍵　疑前夫埋伏殺人再自戕

記者鄧木卿／台中報導

台中市一間麥當勞停車場19日下午驚傳1對剛簽字離婚的男女雙雙陳屍在車內，警方調閱店家監視器發現，陳女在上午8點7分開車進來停好車後，徒步離開，約9點12分再走回車子，1分鐘後，戚姓前夫也跟著坐進副駕駛座，之後2人都未離開，接著下午就被麥當勞員工發覺雙亡，警方表示，陳女傷勢集中在上半身，致命傷是左胸刺傷，戚男頸部有刀傷，不排除是前夫殺前妻後再自戕的可能。

▲台中離異夫妻命案最後身影曝，陳女停妥車後，步行離去，戚男停好機車後，走向麥當勞，警方初判，前夫殺前妻再自戕。（圖／民眾提供，下同）

第四分局下午1點40分接獲麥當勞員工報案，停車場內有部白色賓士車久停未駛離，主動向前查看，赫然發現車內1對男女全身是血，毫無動靜，經趕赴現場，駕駛座上的陳女已明顯死亡，戚男意識不清、奄奄一息，緊急送醫急救，仍宣告不治。

警方立即組成專案小組，報請台中地檢署雲股陳振義檢察官指揮偵辦，同時封鎖現場，保全現場跡證，並通知家屬到場，經了解戚男與陳女雙方為前夫妻關係，甫於今年1月初離婚。

經調閱監視器發現，陳女上午8點7分獨自開車駛入停車場後，下車往外走向五權西路，左轉朝大墩路方向步行，大約9 點12分，再返回進入駕駛座，1分鐘後，戚男坐進該車副駕駛座，2人即未再離開車輛。

經鑑識勘查陳女傷勢均集中於上半身，鑑識研判致命傷於左胸刺傷，戚男頸部受有刀傷，不排除係夫殺妻再自戕可能，另車內遺留有一把沾血兇刀，全案由檢察官指揮調查偵辦中。

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