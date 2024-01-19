　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

麥當勞雙屍最後身影曝！詭異1分鐘成關鍵　疑前夫埋伏殺人再自戕

記者鄧木卿／台中報導

台中市一間麥當勞停車場19日下午驚傳1對剛簽字離婚的男女雙雙陳屍在車內，警方調閱店家監視器發現，陳女在上午8點7分開車進來停好車後，徒步離開，約9點12分再走回車子，1分鐘後，戚姓前夫也跟著坐進副駕駛座，之後2人都未離開，接著下午就被麥當勞員工發覺雙亡，警方表示，陳女傷勢集中在上半身，致命傷是左胸刺傷，戚男頸部有刀傷，不排除是前夫殺前妻後再自戕的可能。

▲▼台中離異夫妻命案最後身影曝，警方初判，前夫殺前妻再自戕。（圖／民眾提供，下同）

▲台中離異夫妻命案最後身影曝，陳女停妥車後，步行離去，戚男停好機車後，走向麥當勞，警方初判，前夫殺前妻再自戕。（圖／民眾提供，下同）

第四分局下午1點40分接獲麥當勞員工報案，停車場內有部白色賓士車久停未駛離，主動向前查看，赫然發現車內1對男女全身是血，毫無動靜，經趕赴現場，駕駛座上的陳女已明顯死亡，戚男意識不清、奄奄一息，緊急送醫急救，仍宣告不治。

▲▼台中離異夫妻命案最後身影曝，警方初判，前夫殺前妻再自戕。（圖／民眾提供，下同）

警方立即組成專案小組，報請台中地檢署雲股陳振義檢察官指揮偵辦，同時封鎖現場，保全現場跡證，並通知家屬到場，經了解戚男與陳女雙方為前夫妻關係，甫於今年1月初離婚。

▲▼台中離異夫妻命案最後身影曝，警方初判，前夫殺前妻再自戕。（圖／民眾提供，下同）

經調閱監視器發現，陳女上午8點7分獨自開車駛入停車場後，下車往外走向五權西路，左轉朝大墩路方向步行，大約9 點12分，再返回進入駕駛座，1分鐘後，戚男坐進該車副駕駛座，2人即未再離開車輛。

▲▼台中離異夫妻命案最後身影曝，警方初判，前夫殺前妻再自戕。（圖／民眾提供，下同）

經鑑識勘查陳女傷勢均集中於上半身，鑑識研判致命傷於左胸刺傷，戚男頸部受有刀傷，不排除係夫殺妻再自戕可能，另車內遺留有一把沾血兇刀，全案由檢察官指揮調查偵辦中。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995
 

ET快訊
快訊／停車場爆雙屍案！台中五權西路「麥當勞得來速」暫停開放
一家5口開心合照！　麥當勞雙屍「刀刀要命」
妻被拖進公廁...警說是勒索討錢　夫控吃案：就是意圖性侵！
快訊／龍俊亨正面認愛泫雅！
麥當勞雙屍最後身影！　詭異案情曝光
綜藝天王再爆特殊性癖！　「要求人妻、教師」指示文件曝光
安洗瑩右膝「發黑」突退賽！　戴資穎與楊佳敏爭決賽門票
墾丁遊客下滑！旺季也大減　業者曝原因

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／停車場爆雙屍案！台中五權西路「麥當勞得來速」暫停開放

高中生機車雙載摔車「1死1重傷」　家屬懷疑遭撞...PO網徵求目擊者

快訊／下班注意！國1北34.6K「3車追撞」　占用內線道

一家5口開心合照曝！麥當勞雙屍「刀刀要命」　疑家暴離婚釀殺機

「空軍士兵酒駕」見警猛踩油門落跑！自撞路樹被逮　車內還有K他命

妻被拖進公廁...六龜警說是勒索討錢　夫控吃案：就是意圖性侵！

麥當勞雙屍最後身影曝！詭異1分鐘成關鍵　疑前夫埋伏殺人再自戕

新北女駕駛彎道閃車翻覆躺路中央　 民眾嚇壞報警出動吊車拖吊

求歡遭拒！男房仲拿跳蛋狂震硬上　女友錄下啪啪聲…他遭判6年

囂張詐團狂轟！彰化民族路派出所4小時阻詐4件　保住665萬

柴犬走失飼主急報警　便當店尋獲！吃了2支雞腿

台鋼最強外掛安芝儇！ 領Win Stars登場熱舞

服務台遭強風反鎖廟公求助　女警施展縮骨功3分鐘搞定

飼主出差返台...4萌柴接機！　聽熟悉呼喚秒飛撲：好想你

台灣小球迷飛超過1萬公里　登NBA告白！哈登愛心回應

她卵巢癌...手術4次+化療11次　籲別輕忽小腫瘤：隨時會反撲

讓兒選要當警察或消防員　2歲娃竟奶音回「當小偷！」

男跑步突倒地「無心跳」　休假消防員即刻救援搶命

視網膜開砲「愛莉莎莎出來道歉」！　她否認刪限動…不甩爭議曬出國照

改編唱Remix饒舌版《我期待的不是雪》

快訊／停車場爆雙屍案！台中五權西路「麥當勞得來速」暫停開放

高中生機車雙載摔車「1死1重傷」　家屬懷疑遭撞...PO網徵求目擊者

快訊／下班注意！國1北34.6K「3車追撞」　占用內線道

一家5口開心合照曝！麥當勞雙屍「刀刀要命」　疑家暴離婚釀殺機

「空軍士兵酒駕」見警猛踩油門落跑！自撞路樹被逮　車內還有K他命

妻被拖進公廁...六龜警說是勒索討錢　夫控吃案：就是意圖性侵！

麥當勞雙屍最後身影曝！詭異1分鐘成關鍵　疑前夫埋伏殺人再自戕

新北女駕駛彎道閃車翻覆躺路中央　 民眾嚇壞報警出動吊車拖吊

求歡遭拒！男房仲拿跳蛋狂震硬上　女友錄下啪啪聲…他遭判6年

囂張詐團狂轟！彰化民族路派出所4小時阻詐4件　保住665萬

鹹濕人妻「下午約砲、晚上滾床」　狂吃國中同學！夫痛罵變態

快訊／停車場爆雙屍案！台中五權西路「麥當勞得來速」暫停開放

入冬「冷最久」寒流要來了！最凍時刻出爐　連3天「探6度」

38歲美女媽媽擁9子8女　預產期提早2天…在生日派對產下第17胎

高中生機車雙載摔車「1死1重傷」　家屬懷疑遭撞...PO網徵求目擊者

Hyundai「首款N Line電動車」亮相　台灣今年上旬有望導入

體重忽胖忽瘦？營養師曝5招避免「溜溜球效應」

抗老又去痘！營養師曝「9種美肌食物」：綠茶、黑巧克力都上榜

快訊／下班注意！國1北34.6K「3車追撞」　占用內線道

一家5口開心合照曝！麥當勞雙屍「刀刀要命」　疑家暴離婚釀殺機

三寶打錯檔「高速倒車」　越南女嚇逃慘遭猛撞

社會熱門新聞

40間大淫窟滅了！「純慾真E胸」銷魂被逮

1女陳屍麥當勞停車場！店員見2人「滿身血」嚇瘋

「為什麼幫她夾菜！」情侶深夜大吵恐罰1.8萬

台中麥當勞停車場命案身分曝　2人昨才開完家暴庭

即／台中麥當勞命案　他送醫仍不治

護理師下班遇死劫　遭砂石車鬼切輾斃

半套店主打9年級爆乳妹　51歲大媽讓老司機哭了

即／蘇澳軍港意外　海軍士官長穿潛水溺斃

台中1男1女多處刀傷倒臥車中　1死1傷

阿伯獲利千萬空歡喜　血壓還飆到300

超美調查官姊妹調職　理由竟是老爸太正直

婦調理經期遭裸胸推拿　2幼女偷看揭發色密醫

即／北市林森北路驚現天坑！警方封鎖現場

即／國1連環追撞！「4大車」撞成一團　車流回堵5km

更多熱門

相關新聞

30歲國道警陳屍寢室　疑感情不順舉槍自轟亡

30歲國道警陳屍寢室　疑感情不順舉槍自轟亡

18日上午10時許，國道警察局第九大隊木柵分隊林姓警員（30歲）在執行巡邏勤務時，先以無線電報備返回分隊上廁所，他返回國道警察局木柵分隊位於文山區新光路二段隊部時，在寢室廁所內舉槍自戕，子彈貫穿太陽穴當場身亡。國道警方調查研判因林員最近因個人感情因素鬱鬱寡歡，可能因此持槍自戕，強調將會全力釐清林員尋短原因，並協助林員家屬處理後續喪葬撫卹事宜。

椎心畫面曝！27歲警兄嫂忍悲現身　等父母來見最後一面

椎心畫面曝！27歲警兄嫂忍悲現身　等父母來見最後一面

27歲警死前死前控長官智障　督察長：查明真相給交代

27歲警死前死前控長官智障　督察長：查明真相給交代

新北警舉槍自轟亡！　基層警嘆：真的不值得

新北警舉槍自轟亡！　基層警嘆：真的不值得

快訊／27歲警舉槍自轟亡！三重分局回應了

快訊／27歲警舉槍自轟亡！三重分局回應了

關鍵字：

台中雙屍命案自戕

讀者迴響

熱門新聞

40間大淫窟滅了！「純慾真E胸」銷魂被逮

若爆發第3次世界大戰　這12國最安全

1女陳屍麥當勞停車場！店員見2人「滿身血」嚇瘋

快訊／30歲人氣韓歌手衝進警局　自爆：這是警局嗎，我要自首吸毒

「為什麼幫她夾菜！」情侶深夜大吵恐罰1.8萬

台積電直衝625元！Joeman解套了

質疑作票陷風波！愛莉莎莎新限動僅留1句話

快訊／高鐵拍板「年終總獎金逾6個月」　春節罷工危機解除

44歲女星「有避還懷孕」婆婆怒了

快訊／外資認錯爆買台股801億　創史上第二大

149.9萬！進口休旅入手大降14萬

黃國昌拒當副院長　簽承諾書只當2年立委

研究：男人愛愛平均5.5分鐘就繳械

日月潭上百隻台灣鯛浮頭取暖引網友議論

離婚率最高的三大星座！

更多

最夯影音

更多
柴犬走失飼主急報警　便當店尋獲！吃了2支雞腿

柴犬走失飼主急報警　便當店尋獲！吃了2支雞腿
台鋼最強外掛安芝儇！ 領Win Stars登場熱舞

台鋼最強外掛安芝儇！ 領Win Stars登場熱舞

服務台遭強風反鎖廟公求助　女警施展縮骨功3分鐘搞定

服務台遭強風反鎖廟公求助　女警施展縮骨功3分鐘搞定

飼主出差返台...4萌柴接機！　聽熟悉呼喚秒飛撲：好想你

飼主出差返台...4萌柴接機！　聽熟悉呼喚秒飛撲：好想你

台灣小球迷飛超過1萬公里　登NBA告白！哈登愛心回應

台灣小球迷飛超過1萬公里　登NBA告白！哈登愛心回應

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

限時抽!阿聯酋商務艙機票

限時抽!阿聯酋商務艙機票

阿聯酋航空杜拜商務艙機票+高級酒店住宿等好禮，總價值超過26萬元!等你來拿!

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面