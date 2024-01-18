逼正妹穿短裙「尾牙陪客倒酒」　現場變酒店！網看傻：淫業部

▲營業部正妹與客人同桌賣笑，還要幫倒酒服務。（示意圖／非新聞當事人／記者趙于婷攝）



網搜小組／劉維榛報導

一般來說，公司舉辦尾牙是用來犒賞員工，然而一名離職員工爆料，公司把尾牙當作招待酒會，來的客人永遠比員工還多，且營業部妹子們規定要穿短裙招待，甚至必須與客人同桌用餐，還得不斷倒酒陪笑，讓原PO以為來到酒店。文章曝光後，一票網友秒嘆「『淫』業部是吧」、「尾牙就是上演宮鬥劇的地方」。

一名網友在臉書《匿名3公社》表示，近日各大公司都在辦尾牙，讓他想起前公司的「暗黑文化」，首先是客人桌數永遠比員工還多，氣得原PO質疑，「尾牙到底是請員工還是請客戶？」

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第2點，能在營業部上班的都是身材面貌姣好的正妹，尾牙當天她們規定得穿裙子，因為要當公司的活招牌，接待客人入座。

第3點更扯，這些營業部正妹招待結束後，被安排與客戶同桌與倒酒服務，再度讓原PO咋舌，「當酒店？」

第4點，每個部門一定要上台表演來娛樂客戶；最後第5點，每年摸彩抽獎之外，還有績效獎勵，但原PO待了好多年才知情，「那績效獎的籤桶是有『秘密的』，難怪中獎的永遠都是那些懂抱大腿的人。」

底下網友熱議，「把員工當酒店妹要幫客戶倒酒，這點簡直過分極點，這能提告歧視女性嗎」、「之前待的中型公司員工辦6桌還要唱歌練舞表演，還以為自己是大公司笑死」、「不能說的秘密」、「『淫』業部是吧」、「尾牙就是上演宮鬥劇的地方」、「未來的XX老闆娘」、「習慣就好，還有下班時候喜歡把員工叫去陪吃飯，一種當成傳播妹在用的感覺」。