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誠品松菸24小時書店改裝亮相！100米大面窗景、書種擴增至10萬

▲▼誠品生活松菸正式接棒「24小時書店」改裝亮相。（圖／記者林育綾攝）

▲誠品生活松菸正式接棒「24小時書店」改裝亮相，其中規劃100米大面積窗景，讓閱讀體驗更舒適。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

誠品生活松菸店正式接棒「24小時書店」任務，歷經改裝完成，將於明（1/20）日起對外試營運！此次大規模調整空間，規劃100米的大面窗景閱讀區，還有可俯瞰廣場的大型露天陽台；書種也擴充至10萬種，讓讀者能一站式購買齊全。兒童區除了童書，也有玩具和彩繪等體驗，並打造「親子共讀小屋」讓大人小孩可以一起閱讀。

▲▼誠品生活松菸正式接棒「24小時書店」改裝亮相。（圖／記者林育綾攝）

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▲▼此次空間上將窗景及光線引入，規劃100米大面積落地窗景串連書區。（圖／記者林育綾攝）

▲▼誠品生活松菸正式接棒「24小時書店」改裝亮相。（圖／記者林育綾攝）

●空間、書目大規模調整

誠品書店資深總監張曉玲提到，此次為了打造松菸24小時書店，無論是空間、書目規劃，都做了大幅調整，例如在空間上將窗景、光線引入，像是100米大面積落地窗景串連書區，還有可俯瞰廣場的大型露天陽台，能眺望大巨蛋等市景；加上誠品café、兒童書區等，總共約200席座位。

▲▼誠品生活松菸正式接棒「24小時書店」改裝亮相。（圖／記者林育綾攝）

▲兒童區在窗邊規劃「親子共讀小屋」讓大人小孩可以一起在陽光下閱讀。（圖／記者林育綾攝）

書店的書目方面也大幅擴增，書種擴充至10萬，就是希望讀者能夠一站式購入所有想找的書籍。儘管實體書店經營不易，但她表示，對台灣的閱讀能量有信心，加上觀察此次南西誠品暫時接棒24小時書店的情況，發現年輕人也非常喜歡閱讀。

▲▼誠品生活松菸正式接棒「24小時書店」改裝亮相。（圖／記者林育綾攝）

▲▼誠品生活松菸正式接棒「24小時書店」，書種擴增至10萬。（圖／記者林育綾攝）

▲▼誠品生活松菸正式接棒「24小時書店」改裝亮相。（圖／記者林育綾攝）

張曉玲說，松菸誠品也可以說是文化生活的大集合體，這裡不但有旅館，還有電影院、表演廳等，選在這裡來呈現「24小時書店」最適合，讓各年齡層都能在這裡找到樂趣。期望此次改裝亮相的松菸24小時書店，能帶動總體人流一年超過600萬，業績超越過往的3倍以上。

●24小時書店搶先逛

登上3樓書店，首先可見到全台最大「藝術主題書區」，蒐羅不少罕見的藝術書籍；此外還有書店職人精選國際出版時事、當月議題焦點的「議題沙龍」、24小時不打烊的「音樂館」。

▲▼誠品生活松菸正式接棒「24小時書店」改裝亮相。（圖／記者林育綾攝）

▲全台最大「藝術主題書區」，蒐羅不少罕見的藝術書籍。（圖／記者林育綾攝）

「誠品兒童」則以多彩插畫營造奇想氛圍，特別設置塗鴉牆讓孩子盡情揮灑創意，更打造6座窗邊的「親子共讀小屋」，讓大人小孩可以在暖陽中共享閱讀時光。針對兒童生活中常見情境與課題，也首度推出「兒童成長主題書櫃」，例如害怕去看醫生、上學好焦慮、該如何成為哥哥姐姐等，為爸媽提供最佳外援。

▲▼誠品生活松菸正式接棒「24小時書店」改裝亮相。（圖／記者林育綾攝）

▲「誠品兒童」除了童書，也販賣玩具、兒童傢俱、彩繪體驗等。（圖／記者林育綾攝）

▲▼誠品生活松菸正式接棒「24小時書店」改裝亮相。（圖／記者林育綾攝）

▲「誠品兒童」打造彩繪體驗。（圖／記者林育綾攝）

▲▼誠品生活松菸正式接棒「24小時書店」改裝亮相。（圖／記者林育綾攝）

▲兒童區打造6座窗邊的「親子共讀小屋」，讓大人小孩可以在暖陽中共享閱讀時光。（圖／記者林育綾攝）

書店也打造「24小時觀展」的難得體驗，引進日本知名mt紙膠帶母公司「KAMOI加工紙株式會社」100周年海外獨家紀念特展，位於松菸24小時書店「藝文空間」的主展場，1/20同步開展。獨家蒐羅台灣首見的日本mt活動限定絕版紙膠、特展限定「台灣觀光印象」系列、歷年經典設計等，紙膠帶控必逛。

▲▼誠品生活松菸正式接棒「24小時書店」改裝亮相。（圖／記者林育綾攝）

▲書店也打造「24小時觀展」的難得體驗，引進日本知名mt紙膠帶母公司「KAMOI加工紙株式會社」100周年海外獨家紀念特展。（圖／記者林育綾攝）

書店裡的咖啡館「eslite café」還有隱藏版宵夜，除了全日提供招牌松露蛋沙拉三明治、牛肉雙味起士漢堡、明太子龍蝦細扁麵等三餐美食，誠品行旅團隊也開發川椒米血糕、椒鹽花枝丸、辣椒酥腐乳炸雞塊、香料烤櫛瓜，滿足夜貓讀者的味蕾。mt展覽期間，eslite café也妝點繽紛紙膠圖案並推出「mt下午茶」，繽紛色彩馬卡龍、棉花糖搭配熱拿鐵。

▲▼誠品生活松菸正式接棒「24小時書店」改裝亮相。（圖／記者林育綾攝）

▲書店裡的咖啡館「eslite café」還有隱藏版宵夜，白天有大面積窗景，採光良好。（圖／記者林育綾攝）

在松菸2樓全新亮相的「誠品文具」，規劃全台最大紙筆試寫平台，並打造「職人選品牆」每季引薦全球最新潮流文具與設計選品；禮品包裝專區Gift＋蒐羅全球逾10國、40個品牌，近2000種設計卡片；繪畫書寫專門店ART LAB匯集超過600種專業畫筆與美術用品；經典精筆光廊則展陳200款精筆，結合INK Bar提供墨水填充服務；打造高級訂製般的書寫體驗。

▲▼誠品生活松菸正式接棒「24小時書店」改裝亮相。（圖／記者林育綾攝）

▲書店也有「議題沙龍」未來將舉行各種講座。（圖／記者林育綾攝）

●開幕活動

為了讓讀者感受松菸藝文夜生活超Chill魅力，誠品生活松菸1/26起連續3天，將舉辦會員周末慶活動，首度開放2樓戶外陽台，邀請知名Podcast節目《只能喝酒的圖書館》在夜色與晚風中小酌漫談人生；1/27-1/28下午1點至深夜，松菸1樓文創走廊「睏袂去市集」還匯集香氛、羊毛氈手作、療癒占卜等趣味體驗，熱鬧開張。

▲▼誠品生活松菸正式接棒「24小時書店」改裝亮相。（圖／記者林育綾攝）

▲「誠品音樂館」也24小時營運。（圖／記者林育綾攝）

「樂來樂好聽」音樂會特別邀請金曲歌王HUSH、曾獲多項國際阿卡貝拉演唱大獎的「尋人啟事」等近30位歌手接力演出；獨特「露天夜宴」可體驗動手調香、品茶，並有星夜投影，導覽全新松菸24小時書店。

1/26-1/28週末慶活動期間，誠品生活松菸全店當日累計消費滿5000元，就送1000元電子券；憑當日單筆消費800元以上發票，即可獲得抽獎機會1次（每位會員每日限1次），指定時段（晚間18:00至清晨6:00）再加碼雙倍抽獎券，有機會抽中星宇航空商務艙或經濟艙機票。

▲▼誠品生活松菸正式接棒「24小時書店」改裝亮相。（圖／記者林育綾攝）

▲誠品生活松菸正式接棒「24小時書店」，1/20起試營運。（圖／記者林育綾攝）

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