台東育見幸福　全國首創公私托嬰費用一致

▲台東縣政府推出全國首創類公共化政策，公私托嬰費用一致。（圖／記者楊漢聲攝）

記者楊漢聲/台東報導

台東提供全縣嬰幼兒及其家庭專業育兒服務，並減輕各家私立托嬰中心每月家長負擔托育的費用，縣府推出全國首創類公共化政策，使公私托月費品質一致，另搭配提高生育補助等方案，為縣民打造願生、樂養的幸福友善育兒宜居環境。衛生福利部113年度起有多項福利新制上路，包括托育補助調整，其中公共化托嬰中心每月補助金額由5,500元調升為7,000元，而準公共化托嬰中心也從每月補助8,500元調升為1萬3,000元。



台東縣長饒慶鈴提到，為了平衡公共化與準公共化托育服務之間的收費差額，縣府自111年起推出全國首創類公共化政策，完成私立托嬰中心準公共化，使公私托嬰收費一致。113年起托育補助調整，縣府仍維持公私托收費一致之目標，消弭公、私托嬰中心間收費差距，讓送托家長不必選擇並減輕經濟負擔、托育人員也獲得薪資保障，同時搭配提高生育補助等方案，希望打造願生、樂養的幸福友善育兒宜居環境。



社會處長陳淑蘭進一步指出，這項政策的調整將有效支持更多準公共化托嬰中心的家庭，同時也是縣府對於家庭托育需求的積極回應，除了經濟上的支持，縣府積極擴大公共托育能量，規劃新設公共托嬰中心，包含預計新建的台東市區兒家館、老幼共融的樂齡社福大樓、太麻里親子社會福利館、「海濱・好室」、「仁和・好室」及「寶桑・好室」社宅等6處，興建完成後預估可再增加收托約200名幼兒，透過各項資源整合，推動各年齡層的社會福利。