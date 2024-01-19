交往1年「出門從不帶錢」連爸媽都傻眼　男友崩潰：吃啥都覺得盤

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者周亭瑋攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名男網友跟女友交往1年，期間女生出門從不帶錢，大大小小的花費全由他買單；傻眼的是，他多次提及此事，連女方爸媽也開口提醒，女友仍不為所動，讓他不禁崩潰，「實在不知道要怎麼跟她溝通。」

男網友在「靠北女友my girl」發文吐苦水，「交往1年了，女友身上連一塊錢都不帶，大大小小的錢都要我出，自己越來越不喜歡這樣子。我們都有穩定工作，但從吃一餐2、3000元，到買飲料的錢，幾乎都是我付的，我一直都有委婉跟她提到，希望她可以帶錢包在身上，但都沒有改善。」

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有一次，原PO在女友家等她化妝，連女友爸媽也忍不住開口，「為什麼妳都不帶錢包，都花男友的錢？」然而，女友依舊沒有做出回應。

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

他無奈直呼，「吃什麼都要兩倍的價格，到後來真的覺得吃什麼都好盤，我也不是說要AA，只是希望至少能互相，便宜的午餐妳出，比較貴的晚餐我出，這樣就好了，而不是身上一塊錢都沒有就等著我付錢。」

原PO也提到，上網查了類似的問題，底下都是一堆偏激的回覆，「不是欸...這種言論根本就是把交往當X妓吧？我才不想這樣想自己心愛的女人，就是因為想走遠一點才會去想這些問題。」

對此，網友們紛紛回應，「價值觀不同，還是早點結束」、「如果什麼都要另一半付出，而沒有互相，這感情真的很快就會倒的」、「建議不要放出來」、「請好好珍惜她，你會有福報的」、「溝通無效，下車趁早」、「她想推行動支付啦XDDD」、「抓緊啊！別放出來害人」。