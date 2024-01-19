美冬季風暴造成9州至少43死　周末將迎更猛烈暴風雪與冰暴

▲美國中北部愛荷華州1月13日一輛鏟雪車在暴風雪中沿著美國20號高速公路前進。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／編譯

美國近期遭遇強列冬季風暴，至少9個州通報死亡，截至目前已有43人在這場酷寒中喪命，數萬人停電。但天氣預報員警告，周末還有新一波大雪與冰暴（ice storm）抵達。

根據衛報報導，美國本周發生今冬最致命的寒流之一，從靠近太平洋的西北部到東北部，遠至墨西哥灣以北的密西西比州，最近一周內至少9個州通報了43起死亡。田納西州衛生部門稱，田納西州本周至少14例死亡與天氣有關，州內多個地區18日上午又發布新的冬季天氣預警。

奧勒岡州17日發生一場冰暴，導致波特蘭（Portland）一條電纜線被吹落至靜止停放的汽車上，造成3人死亡，但有一名嬰兒獲救。消防部門說明，死者是2名成年人與一名青少年，他們下車時因為身體仍接觸通電的汽車，但雙腳接地，導致觸電死亡，一名路人見狀則將嬰兒拉至安全處。

▲冬季風暴導致美國中部面臨暴風雪。（圖／路透）

另外，賓州16日有一輛半掛式卡車在81號州際公路撞上小貨車，造成5名來自紐約的女性死亡。冬季風暴除了造成人員傷亡與財產損失之外，暴風雪還導致數百航班被迫停飛或誤點，許多地方的校園與政府機關關閉。

美國國家氣象局警告，本周末（21日）從中西部到東北部的降雪與冰暴，以及西北部新一輪危險的冬季天氣狀況即將到來，凍雨（Freezing rain）與山地大雪將持續到周末，奧勒岡州與華盛頓州沿岸暴雨可能會引發山洪，1月份的整體冰凍氣溫至少在未來幾天內並無減弱跡象，但下周有望解凍。

▲美國東北部麻州1月7日面臨今冬第一場冬季風暴。（圖／路透）

美媒AccuWeather則表示，下一波暴風雪將覆蓋芝加哥到匹茲堡、華盛頓特區與紐約等地，橫跨中西部與東北部的大部分地區，降雪先會影響18個州的1.15億人口，隨後還會迎來本季最冷的北極空氣，第二波更強的降雪晚些時候還會襲擊更南部的維吉尼亞州。