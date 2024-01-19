家長怒公審違停！西施也躺槍「只遮3點賣肉還賣檳榔」　眾人看傻

▲一名家長公審違停司機，卻連帶批評一旁的檳榔西施「傷風敗俗」、「賣肉還是賣檳榔？」。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

記者閔文昱／綜合報導

台中一名家長18日發文指控，他日前開車要去接小孩下課時，在台中太平環中東路二段近太平橋路段被一輛違停大卡車擋了近5分鐘，而卡車駕駛卻只顧著和檳榔西施聊天，讓他痛批對方是「豬哥」，同時也怒嗆穿著清涼的檳榔西施「傷風敗俗」、「賣肉還是賣檳榔？」用詞之重，引發熱議。

這名家長在臉書「爆料公社(官方粉專專屬)」發文表示，他17日下午近5點時急著去接小孩下課，卻在行經台中太平環中東路二段近太平橋路段時，被一台大卡車擋了近5分鐘，而此時卡車司機卻和一名檳榔西施聊得正起勁，讓他痛批「是有多豬哥？寧犯違規道交法罰單一張，也要停路中間跟檳榔西施吃冰雞（淇）淋」。

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不過，原PO除公審違停司機外，還將砲口指向車旁檳榔西施，怒嗆檳榔攤明知環中東路無法臨停車，還開在此處，「那不是白目是什麼？」而攤子就在他每天必須帶小孩上下學的必經之路，根本是教壞小孩、傷風敗俗，「女的每天都穿同一件黑色只遮3點的布，誰人無父母？誰人無兒女？妳的父母願意妳只穿只遮3點私處的布嗎？願看你每天穿衣不蔽體讓百萬人每天路上看妳賣肉還是賣檳榔？」

貼文一出，不少網友紛紛為檳榔西施抱不平，直言「違規真的不行，但撇除違規這件事，那個檳榔西施靠自己工作賣檳榔有礙到你？人家不偷不搶工作到底關你什麼事！」、「這有什麼好PO的？對方違規自己去檢舉就好，而且你還職業歧視，真的很要不得」、「可以的話不要這樣教你的小孩歧視別人的職業」、「違規的檢舉，扯別的過份了」。