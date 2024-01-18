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東港高中435師生「食物中毒」　營養午餐廠商二審無罪理由曝

▲▼屏東東港高中外觀。（圖／翻攝Google Maps）

▲屏東東港高中外觀。（圖／翻攝Google Maps）

記者賴文萱／高雄報導

屏東東港高中2021年發生師生食物中毒案，當時學生放學後陸續出現嘔吐、腹痛、拉肚子等症狀，經家長緊急送醫，累計共有435人身體不適，其中送醫人數高達344人。衛生局採檢發現有7人感染諾羅病毒，營養午餐負責廠商遭移送地檢署偵辦，屏東地院一審認「證據不足」判處無罪，檢方不服上訴，高雄高分院今（18）日上午仍宣判二審無罪，可上訴。

▲屏東縣政府外觀 。（圖／記者陳崑福攝，資料照片）

▲屏東傳出有學生感染諾羅病毒。（圖／記者陳崑福攝，資料照片）

這起食物中毒疑雲發生在2021年，東港高中校內的教師、學生，陸續發生有腹瀉、腹痛、嘔吐，甚至是發燒等症狀，總計有344人送醫救治，共435人出現身體不適。

經調查，幾名出現症狀的師生11日中午都有食用營養午餐，而衛生局調查後發現，其人體檢驗報告結果，為7人感染諾羅病毒，目以要求廠商改善廚房環境，並將食物檢驗報告交由屏東地檢署偵辦。

地院調查，當天廠商提供相同食材給其他國小、國中所烹飪的午餐，並未有發生諾羅病毒感染情形，且烹煮東港高中午餐的相關器皿，以及當日3位廚工經檢驗，均無法證明有汙染到諾羅病毒。

另外，廠商烹煮午餐的場所也符合GHP，若午餐有遭諾羅病毒汙染，原因「自屬不明」。因此，地院審理後，一審認證據不足判處無罪。

不過，檢方不服上訴，高雄高分院今上午宣判，認為原審認事用法並無不當，判決上訴駁回，尚未定讞。

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