「隱藏菜單」害食物中毒！日本餐廳違法供應生牛肝　4人狂拉

▲日本一間餐廳向常客提供生牛肝，導致4名顧客食物中毒。（示意圖／CFP）



記者王佩翊／編譯

日本兵庫縣豐岡市一間餐廳違法向常客提供「隱藏菜單」生牛肝，導致4名顧客食用後食物中毒，出現發燒、腹瀉等症狀。日本早在2012年就已經明文禁止販售生牛肝，然而該餐廳仍以隱藏菜單的形式販售給老顧客，健康福祉事務所也在24日對該店祭出停止營業處分。

根據ABC電視台報導，包含4名受害人在內的12人12日當晚一同到豐岡市出石町一間餐廳進行公司聚餐，由於是該店常客，因此特地向餐廳點了隱藏菜單生牛肝。然而事後其中4名年齡介於26至34歲的男女卻出現發燒、腹瀉以及倦怠等症狀。

4人先後前往醫院就醫，並被診斷為食物中毒，同時被驗出曲狀桿菌感染。根據後續調查，4人同時食用的食物只有這間餐廳，經確認4人曲狀桿菌感染的原因正是吃下該餐廳提供的生牛肝。

兵庫縣豐岡健康福祉事務所也將此案定調為食物中毒。然而事實上，日本政府早在2012年就在食品衛生法中明文禁止販售生牛肝，但是該間餐廳在那之後仍然偷偷以隱藏菜單的形式販售。

儘管沒有明確標示在菜單上，但是只要是常客都知道餐廳有這個秘密料理。4人目前皆已經康復，但是豐岡健康福祉事務所仍自24日起對其祭出停止營業處分，並要求該餐廳盡速提供防止類似事件再度發生的對策。