高雄冰店害百人食物中毒！幼童腎衰竭　闆娘緩起訴...至今仍歇業

▲高雄苓雅區知名冰店爆食物中毒。（ETtoday資料照片／記者賴文萱攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一家老字號店家今年7月間發生冰品食安事件，累計100名消費者就醫，事後有56人向衛生局提出申訴，高雄市政府對冰店祭出重罰30萬外，也勒令停業，冰店目前仍歇業中。高雄地檢署檢察官偵辦後，黃姓老闆娘坦承犯行，檢察官考量她已與56件申訴者達成和解，因此將她緩起訴處分1年。

全案起因於高雄市一名黃小姐，7月12日到苓雅區一家剉冰店消費後，一家11人都腸胃不適，嚴重還出現血便，事件曝光後，陸續有網友表示，12日也前往這家冰店外帶回家，小孩因此腎衰竭住進加護病房。衛生局統計，截至17日晚間10點，共有23人因症就醫，食材與患者檢體都驗出沙門氏桿菌。

▲高雄苓雅區知名冰店爆食物中毒。（圖／記者賴文萱攝）

受害者黃小姐在PTT發文表示，12日到苓雅區一間知名剉冰店消費，總共買了7、8碗八寶冰讓全家人一起吃，半夜12點小舅先出現腹瀉、嘔吐、發燒等症狀，隨後大兒子也出現不適，小兒子甚至出現血便。

沒想到文章一出後，有一票受害者也紛紛表示，12日也前往這家冰店買綠豆湯、剉冰、雪花冰，吃下肚後也很不舒服，有網友的兒子因此引發腎衰竭，住進加護病房，後來全案累計有100人就醫。

衛生局前往冰店稽查後發現，店家地板破損且髒污不潔、垃圾桶未加蓋、未依法完成食品業者登錄、未有食品從業人員體檢紀錄等多項衛生缺失，除勒令停業一週、祭出重罰30萬、勒令停業至改善通過複查外，也移送地檢署偵辦。

檢方偵查時，黃姓老闆娘坦承犯行，檢察官考量她已與56件申訴者達成和解，犯後態度良好，因此給予緩起訴1年的處分。不過，該冰店目前仍在歇業中，並未恢復營業。