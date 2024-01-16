亞洲金融論壇下周3香港登場　疫情後第一次全實體舉行

▲香港亞洲金融論壇。（圖／翻攝AFF）



記者蔡紹堅／綜合報導

第17屆亞洲金融論壇將於24日在香港舉行，這也是疫情過後，該論壇首次以全實體的形式舉行，預計將有逾3000名來自全球的金融專家與商界精英參與，也包含各國的財金官員、央行與監管機構的代表，還有商界領袖等。

亞洲金融論壇由香港政府聯同香港貿易發展局舉辦，香港特首李家超16日表示，此次論壇以「多邊合作，同譜新篇」為主題，配合國家推動全球發展，互利共贏的倡議，推動各方攜手協作，探討可持續經濟發展模式，共同探索多邊合作的機遇。

李家超透露，本次論壇專題演講的嘉賓有2022年諾貝爾經濟學獎得主戴蒙（Douglas W. Diamond），以及世界知名經濟學家、永續發展方法網路主席薩克斯（Jeffrey D. Sachs）。

▼香港特首李家超。（圖／CFP）



李家超提到，此次論壇另一特色是來自中東和東盟（東協）地區的演講嘉賓反應踴躍，人數增加大約三倍，充分展示港府致力向這兩個地區推廣香港優勢的成果，「來自中東的演講嘉賓由以往的1至2位，增加至今年的8位，增加是超過3倍；來自東盟的嘉賓，由以往的5位，增加至今年的14位，亦是以往的約三倍。」

李家超強調，香港作為國際金融中心，縱然面對環球經濟前景不明朗，仍然根基穩固，「去年前11個月，香港的總存款額達到約16兆港元，年增4.1%，全年的總存款預計增長估計超過5%，去年全年約2500億港元資金，經南向通流入香港的股票市場，可見資金繼續處於淨流入狀態。」

李家超還說，港府會把握機會，推廣會議經濟，盛事經濟，利用今次亞洲金融論壇與多間機構合作，安排會議以外的活動，包括參觀香港故宮文化博物館，坐傳統的帆船暢遊維港，乘搭開逢觀光巴士到多區的食肆餐飲，以及本地的旅遊景點，到蘭桂坊感受香港夜生活等。

另外，李家超也提到，今年香港會舉行一系列大型國際金融活動，以聯繫國際金融界，鞏固香港的國際金融中心地位。