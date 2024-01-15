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倡導青年創業　雲林縣政府補助金最高200萬！搭建夢想舞台

▲ 雲林縣政府今年度「雲林縣青年創業補助金」今日正式開跑，即日起至2月29日止開放受理申請。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲ 雲林縣政府今年度「雲林縣青年創業補助金」今日正式開跑，即日起至2月29日止開放受理申請。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣政府今（15）日宣布今年度「雲林縣青年創業補助金」開跑，即日起至2月29日止開放受理申請。針對20歲至40歲在雲林縣設籍及創業的青年，提供「微創型」及「專案型」的資金補助，可用於購置、興建、租賃廠房或機器設備等，縣府後續亦將於各鄉鎮市辦理青創補助金巡迴說明會，歡迎青年踴躍提出申請。

「113年度雲林縣青年創業補助金宣傳記者會」現場邀請允能風力發電股份有限公司顧賢鉉董事長、國立雲林科技大學楊能舒校長以及郭昭吟產學長等多位各界貴賓共襄盛舉。「雲林縣青年創業補助金」提供最高補助新台幣30萬元「微創型」及最高補助新台幣200萬元「專案型」的創業資金補助，

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▲ 雲林縣政府今年度「雲林縣青年創業補助金」今日正式開跑，即日起至2月29日止開放受理申請。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲ 副縣長謝淑亞進一步指出，青年是國家進步及發展的重要動力與希望，努力讓青年能夠在地深耕發展，長留雲林。。（圖／記者蔡佩旻攝）

縣長張麗善表示，雲林青年創業補助金自2022年實施後迄今已成功幫助22位青年在農業、甜點烘焙、文化、傳統美食、運動產業等領域實踐其創業構想，也激發留鄉深耕的決心與信心。執行過程中縣府積極蒐集民眾回饋意見，並從善如流調整補助金申請資格，將補助金申請年齡資格由原本20至35歲調整為20歲至40歲、同時增加從業時間達3年以上或取得與事業體直接相關之專業證照等多款技能資格認列條件等。

另為擴大服務可及性與近便性，設立「撫錢51House雲林青年創業基地」，截至目前為止已提供免費諮詢超過211小時、免費辦公空間使用超過220小時等，從資金到專門業師輔導、以及創業交流等各項資源串接，提供青年朋友相當完善且周全的創業環境。

▲ 雲林縣政府今年度「雲林縣青年創業補助金」今日正式開跑，即日起至2月29日止開放受理申請。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲ 「雲林縣青年創業補助金」針對20歲至40歲在雲林縣設籍及創業的青年，提供「微創型」及「專案型」的資金補助。（圖／記者蔡佩旻攝）

副縣長謝淑亞進一步指出，青年是國家進步及發展的重要動力與希望，從就任即積極為雲林進行全方位的診斷與體質改造，而打造符合青年期待與需求的環境更是其中一項現在進行式的重要工程。從2021年推動成立青年事務專責單位開始，舉凡促進青年公共參與、就創業輔導以及多元發展等都已有相關具體成果，所有的努力都是為了讓雲林充滿青春創意與生機，創造好的循環，讓青年能夠在地深耕發展，長留雲林。

勞動暨青年事務發展處處長張世忠表示，為了讓民眾快速瞭解創業補助金的申請方式及相關規定，縣府於1月份規劃多場青創補助金巡迴說明會，1月16日北港場、1月20日虎尾場、1月23日斗六場，會中除詳細說明申請條件外，更安排計畫書撰寫教學，另也安排1月29日線上說明會，於雲林縣政府勞動暨青年事務發展處臉書專頁直播。

▲ 雲林縣政府今年度「雲林縣青年創業補助金」今日正式開跑，即日起至2月29日止開放受理申請。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲ 雲林青年創業補助金自2022年實施後迄今已成功幫助22位青年在農業、甜點烘焙、文化、傳統美食、運動產業等領域實踐其創業構想。（圖／記者蔡佩旻攝）

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