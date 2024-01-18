500萬網紅直播認了「一次叫2個小姐」正義人設大翻車！粉絲怒檢舉

記者鄭思楠／綜合報導

大陸有網友近日舉報500萬粉絲網紅「鐵頭」（網名「鐵頭懲惡揚善」）在直播間自曝涉黃經歷、嫖娼被騙，並上傳了相關直播錄屏，質疑他一直「打著正能量的幌子立人設、賺大錢」。對此，北市市民熱線服務中心在留言區表示，將會將網友反映的問題核實交辦。

據《觀察者網》報導，影片顯示，鐵頭直播與網友連麥時聲稱，「八九年前，在四川成都金牛區，透過軟體我和朋友找了倆，1,800元（人民幣，下同），60分鐘就完事了，我說你啥情況，你這就完事了？這倆女的……。」「鐵頭」表示，這事自己不怕說出來，因為八九年前的事「早過追訴期了」，觀眾要想繼續聽，就得點讚20萬，讚必須要到位。

沒多久鐵頭繼續描述，「後來來個媽媽桑，給我們看照片，要我們3萬8辦卡，但是她還是沒有明確說，裡邊到底包不包括（特殊服務），我怕充了又是（剛才這個情況）」。此時在直播間下邊，已有觀眾提醒鐵頭別說了，涉嫌違規。

目前，「鐵頭」本人目前未就此輿論事件公開回應，帳號17日仍在正常進行直播活動。





▲網紅鐵頭自曝涉黃。（圖／翻攝自影片）

公開資料顯示，「鐵頭」本名董某明，在廣州從事服裝生意，他的影片通常以激烈的語言和情緒吸引觀眾，自稱是「正義使者」，不怕犧牲，不圖名利。根據搜尋某短影音平台發現，「鐵頭」目前在該平台坐擁515.6萬粉絲，獲得了近2,000萬個讚。

去年7月，「鐵頭」在三亞某海鮮加工廣場購買海鮮後，用自帶的秤具再次量時發現商家存在缺斤短兩的經營行為，隨後撥打檢舉電話。該怒斥商家的影片吸引了許多媒體和網友關注，粉絲暴漲百萬。

8月時，「鐵頭」又發布了一系列拍攝大陸補教業龍頭-新東方開展暑期補課的影片，導致該校區拉閘關電，並遣散師生回家。對此，有網友質疑「鐵頭」暗訪新東方是為了蹭流量為帶貨鋪路。另有網友爆料稱，「鐵頭」還曾因開設賭場和非法拘禁而被判刑。

中國裁判文書網2015年11月公布的一則湖南省郴州市中級人民法院作出的二審刑事裁定書顯示，被告人董某明，是浙江省岱山縣人，因犯開設賭場罪，判處有期徒刑3年3個月，併罰金4萬元；犯非法拘禁罪，判處有期徒刑6個月；決定執行有期徒刑3年6個月，併處罰金4萬元。而2016年12月的一則董某明減刑裁定書顯示，罪犯董某明在刑罰執行期間，能認真遵守監規，接受教育改造，確有悔改表現，對其減去有期徒刑1年，刑期自2015年1月26日起，至2017年5月23日止。

對此，根據媒體查證，「鐵頭」2023年5月發布的一段短片中，曾露出購買火車票的相關訂單，顯示其姓名為董某明，身分證開頭前六位為330921。此身分證號經查詢發現歸屬於浙江省舟山市岱山縣。