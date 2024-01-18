獨／高雄重大竊案！鋼雕大師工作室被偷　盜走市價2千萬藝品　　

▲失竊的龍作品總共有8隻，市價超過千萬 。（圖／網友提供）

記者吳奕靖、吳世龍／高雄報導

高雄市警察局的高階警官才剛調動，沒想到調動當天卻在仁武發生重大竊案！台灣高雄鋼雕大師劉丁讚的工作室遭人闖入竊走8只鋼雕龍以及2具飛機引擎，價值超過2千萬，而家屬為了要尋回作品，怕被「不識貨」的竊賊當成廢鐵賣了，還在網路發文呼籲不要購買到贓物。

這起竊案就發生在17日中午，劉丁讚藝術家的兒子前往父親位在大樹區井腳路工作室，還沒進門就發現疑似遭竊，因為工作室的鐵門被人破壞，眼看到這一幕，他衝進工作室，赫然發現裡頭的成品、白鐵製品的半成品以及兩具飛機引擎全部被偷走了，初步估計損失超過2千萬。而劉丁讚的兒子也趕緊向警方報案。

▲工作室的大門被人撬開破壞，闖入偷竊 。（圖／網友提供）

據了解，工作室位在比較偏僻的地區，附近幾乎都是鳳梨田，平時人車也比較稀少，位在工作室附近種田的民眾表示，大約一個星期前有陌生的車輛進出過。而為避免這些作品被當成廢鐵販售，劉丁讚的家屬還把失竊的照片po到網路，呼籲大家要注意，千萬不要買到贓物。

警方偵辦後認為竊賊有可能會重回現場，所以在18日上午要進行埋伏時，發現有一部大型鐵製手推車擋住大門出入，旁邊又停放一台可疑的機車，於是就衝進現場，果然發現一名竊賊正在進行偷竊，立即將他逮捕，並且以竊盜罪嫌移送，至於為何他會闖入行竊，目前警方表示還在偵訊當中。

劉丁讚1959年出生於高雄市新興區，從小就喜歡到處撿別人廢棄不用的物品，透過拆解再重新組合成新的成品，到了國中就開始當機械學徒，曾經到拆船廠解體船隻、也在發電廠當過修護工，在金屬壓花輪工廠做車床、鉗工，又到造船廠當電焊工及冷作，也參與過經國號戰機研發、興建海龍、海虎潛艦的船塢工程、南迴鐵路工作等。最後在台東拜師學起了石雕創作。

2000年他開始專心於鋼雕藝術，也確定鋼雕是他這一生的志業，自此之後，他即致力於雕塑鋼鐵之都，希望藉他的力量打造出高雄這鋼鐵之都的生命之美。

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▲劉丁讚的工作室被人闖入偷竊。（圖／網友提供）