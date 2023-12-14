桃園歷屆議員聯誼　邱奕勝：113年度總預算1,568億創新高

▲桃園歷屆議員聯誼會中，議長邱奕勝表示，113年度總預算1,568億創新高。（圖／市議會提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市議會112年歷屆議員聯誼會，14日在中壢區水悅莊園舉行，歷屆縣、市議員、現任議員及議會退休人員出席熱絡。議長邱奕勝表示，桃園市議會定期大會甫結束，通過113年度總預算1,568億元，人口數和總預算再創新高，意味著桃園是個蓬勃發展的新興都市。

▲桃園歷屆議員聯誼。（圖／市議會提供）

邱議長說，桃園能有今日的榮景，要感謝歷任議員的努力和付出，議會今後將持續作為市民及市政府的橋樑，反映民意、監督市政，將桃園打造成為一個現代化的幸福城市。

市長張善政也親臨現場與議員們互動並強調，許多議員前輩雖然已經退休，但對桃園的關心卻不曾改變，感謝歷任議員的貢獻，希望透過這個議員回娘家的活動，多與議員先進們交流，聽取更多市政建議，共同創造桃園市的繁榮和發展。

歷屆議員聯誼會主要目的希望連絡歷屆議員們的情感，讓議員們行經驗傳承及交流，近2百餘名歷屆、現任議員及議會退休人員參加，大家共同分享難得的相聚機會，互相寒暄，現場熱鬧非凡。包括曾任議員的前立法委員朱鳳芝、邱創良、鄭金玲、黃仁杼、陳根德、李鎮楠以及前桃園農田水利會會長李總集等議會同仁到場，場面溫馨。