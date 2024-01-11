花3000元裝網路分享器！兒轟黑店　「爸心寒回1句」一票嘆：悲哀

▲老夫妻找電腦店裝網路分享器。（示意圖／取自Pexels，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

一名網友發文表示，近日他們社區有對退休老夫妻請電腦店幫忙裝網路分享器，共花了3000元，後來兩人的兒子得知此事後，就大罵「電腦店太黑」，要找電腦店理論。然而老夫妻並沒有挺兒子，而爸爸脫口1句話，就讓他特別有感。

這名網友在臉書社團「爆廢1公社」上發文表示，退休老夫妻日前找社區外圍的電腦店幫忙裝網路分享器，安裝過程並無問題，且還有一年的到府服務，包含「機器運作障礙排除、故障維修、設定跑掉重設都免費」。

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過了幾天，老夫妻的兒子得知電腦店收費3000元後，先是打電話給電腦店說收費太誇張，接著又拿分享器的紙盒衝下樓。湊巧的是，當天兒子正好在樓下碰到電腦店的人，因此雙方就在大廳爭吵，「兒子夫妻罵電腦店太黑，電腦店說這是合理行情」。

老夫妻見狀秒挺電腦店，而老爸爸拉開兒子後，直言「有事人家一叫就來，你有嗎？你有嗎？」兒子聽到後，頓時啞口無言。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「爸爸開明，兒子悲哀」、「合理，家人是對的」、「對一個什麼都不懂的老人家，合理的服務費花下去，只要他有疑問，馬上有人處理，這不值嗎？很值啊」、「這年頭，多少人會關心自己父母的？搬出去就像遺失一樣」、「硬體的確便宜，但設定上老年人研究不來，自己小孩從文末知道就算會也叫不太動，這時給人賺就是唯一方法」。

此外，也有些網友認為收費合理，「提供一年到府服務，這收費就還好」、「老闆很會做生意，以後老夫妻要買3C都只會找老闆了」、「服務費，而且收訊範圍廣，聯絡挺方便」、「光一年到府服務就不只3000元了」、「合理啊，3000元沒有到誇張的地步」、「賺服務費合理呀」。