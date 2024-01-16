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下體感染飄臭！男友曝「有時會憋氣」　她心碎…網卻不挺：難伺候

私密處,下體,陰道。（圖／記者李佳蓉攝）

▲原PO私密處經常感染。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者朱祖儀／綜合報導

私密處感染發炎，難免會飄出異味。一名女網友就說，因為作息不正常加上抵抗力差，私密處常常感染，自己有時候也會聞到味道，於是她好奇詢問男友是否也覺得味道很重，結果對方回應「有一點，有時候會憋氣」，接著倒頭就睡，讓她覺得很受傷。文章曝光後，大部分人都挺男友，「愛問就不要受傷」。

原PO在Dcard發文表示，因為工作緣故，平時作息很不正常，加上身體抵抗力本來就比較差，私密處常常反覆感染，自己有時候也能聞到味道。近期她就鼓起勇氣詢問男友，想知道自己下體的味道是不是很重。

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原PO：欸我下面味道會不會很重？
男友：幹嘛問這種尷尬的問題？
原PO：沒啊，我就好奇問一下，不然我自己也不確定啊。
男友：是有時候有，但有時候又沒有。
原PO：會到不能接受的那種程度嗎？
男友：有一點…所以我有時候會憋氣啊，用嘴巴呼吸。

男友回答後就直接把原PO推開，並倒頭就睡，讓她覺得很受傷，心想如果對方真的不能接受，自己會加強改善，「但！！！ 把我推開倒頭就睡是什麼態度？完全沒有想跟我一起討論一下這個問題欸」，直說「男友也太不給面子了」。

▲▼情侶,夫妻,吵架,煩人,惱人,苦惱,爭執,感情,情侶。（圖／取自免費圖庫xframe）

▲原PO無法接受男友的反應。（示意圖／取自免費圖庫xframe）

但多數人都不挺原PO，表示「就很尷尬吧，可能怕講下去你會不爽」、「你自己問這種尷尬的問題還怪男生」、「你小劇場也太多了吧，他不就很明白的說很尷尬了嗎？是要討論什麼？自己去看醫生很難嗎」、「問人家問題，對方沒有根據你的心意回覆你就不開心…真難伺候」、「你不是已經知道怎麼改善了嗎？要討論什麼」、「看醫生、吃蔓越莓益生菌吧～多喝水，不然你自己問的還要自己受傷」。

也有網友幫忙緩頰道，「這種時候一定很想聽到：那我陪你去看婦產科，一起解決問題！但通常男生都想不到，這種時候還是詢問好閨蜜或醫師吧」、「他可能真的覺得很尷尬、不好意思才這樣化解，不要想太多」、「不認同上面的留言，理解原PO會感到難過的心情，原PO並沒有說不打算去看醫生啊，剛發現身體有狀況感到不安，希望可以一起跟最親密的伴侶討論、確認很正常，不要太苛責自己」。

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