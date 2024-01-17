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手握54份郭董連署書！竟是1份70元買來的　假鐵粉慘了

▲▼台中警方查獲2男偽造郭台銘連署書，檢方求處最高7年徒刑。（圖／民眾提供，下同）

▲▼台中警方查獲2男偽造郭台銘連署書，檢方求處最高7年徒刑。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市30歲徐姓男子去年10月向詐欺集團取得民眾個資後，加工偽造成郭台銘與賴佩霞正副總統連署書後，以1份70元賣給林男，台中警方獲報循線逮捕正在某家百貨公司閒逛的林嫌，並在林嫌家中搜出54份。檢方偵訊後，依違反選罷法提起公訴並處最高7年有期徒刑。

▲▼台中警方查獲2男偽造郭台銘連署書，檢方求處最高7年徒刑。（圖／民眾提供，下同）

台中市刑大偵六隊去年10月份獲報後，陸續逮捕徐嫌、林嫌並送辦，檢方認涉犯總統副總統選舉罷免法罪嫌重大，且有羈押原因及必要，向法院聲請羈押禁見獲准，但因偵辦時仍在連署期間，連署書尚未送達中選會，雖有被告手機Line對話截圖佐證，但避免被告脫罪，在112年11月2日連署一結束，火速趕往台北市選舉委員會檢視連署書。

▲▼台中警方查獲2男偽造郭台銘連署書，檢方求處最高7年徒刑。（圖／民眾提供，下同）

警方從連署書中發現貼有被害人張姓男子等人身分證及簽名，在通知張男到案說明後，確認遭人偽造連署書，其中甚至有多名被害人遭偽造連署多次。

▲▼台中警方查獲2男偽造郭台銘連署書，檢方求處最高7年徒刑。（圖／民眾提供，下同）

台中檢方依總統副總統選舉罷免法第87第1項第2款之對連署人行求期約或交付賄賂或其他不正利益，使其為特定被連署人連署罪嫌，依法起訴，且林嫌、徐嫌2人都為5年內再犯之累犯，求處7年以下有期徒刑，並加重其刑。

▲▼台中警方查獲2男偽造郭台銘連署書，檢方求處最高7年徒刑。（圖／民眾提供，下同）

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