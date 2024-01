搭機「廁所門卡死」乘客受困　空服員救不出！航空公司退費道歉

▲香料航空客機廁所門鎖故障,乘客受困1個多小時。(示意圖/達志影像/美聯社)

記者詹雅婷/綜合報導

印度香料航空(SpiceJet)16日一架從孟買飛往邦加羅爾(Bengaluru)班機機上的廁所門鎖故障,乘客受困1個多小時,但空服人員卻怎麼樣都無法把門打開,最終只好寫紙條塞進廁所,告知班機即將降落。航空公司已針對這起事件向乘客道歉,並全額退還機票費用。

新德里電視台報導,當時空服人員發現門鎖故障時,乘客早已受困其中,儘管多次嘗試把乘客救出來,但並未成功。此時的乘客因受困廁所陷入焦慮,空服人員為了讓乘客冷靜下來,便寫了一張紙條,並把紙條從廁所下方門縫塞進去。

The note from the crew to the passenger locked on #Spicejet flight. #Avgeek #Aviation pic.twitter.com/pPrvXq8mJm