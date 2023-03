2客機差點高空相撞！機長驚險躲開　尼泊爾民航局3員遭停職

▲印度航空波音787客機。(示意圖/達志影像/美聯社)



記者張方瑀/綜合報導

印度航空一架A-319客機24日準備從新德里飛往尼泊爾首都加德滿都,當時客機獲得塔台同意,準備從1.9萬英呎處下降,但當時有一架尼泊爾航空客機正飛行在1.5萬英呎處,結果空中警報響起後,尼泊爾航空立刻下降至7000英尺,才避免了一起相撞事件。事後尼泊爾民航局也宣布將3名空管部門人員停職。

Air Traffic Controllers (ATCs) of Tribhuvan International Airport involved in traffic conflict incident (between Air India and Nepal Airlines on 24th March 2023) have been removed from active control position until further notice. pic.twitter.com/enxd0WrteZ