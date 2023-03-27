2客機差點高空相撞！機長驚險躲開　尼泊爾民航局3員遭停職

▲印度航空波音787客機。（示意圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

印度航空一架A-319客機24日準備從新德里飛往尼泊爾首都加德滿都，當時客機獲得塔台同意，準備從1.9萬英呎處下降，但當時有一架尼泊爾航空客機正飛行在1.5萬英呎處，結果空中警報響起後，尼泊爾航空立刻下降至7000英尺，才避免了一起相撞事件。事後尼泊爾民航局也宣布將3名空管部門人員停職。

Air Traffic Controllers (ATCs) of Tribhuvan International Airport involved in traffic conflict incident (between Air India and Nepal Airlines on 24th March 2023) have been removed from active control position until further notice. pic.twitter.com/enxd0WrteZ — Civil Aviation Authority of Nepal (@hello_CAANepal) March 26, 2023

根據《印度快報》報導，尼泊爾民航局（CAAN）發言人表示，印度航空（Air India）一架A-319客機24日上午從新德里起飛，準備前往尼泊爾首都加德滿都，當時飛機準備從1.9萬英呎（5791公尺）下降，並獲得塔台同意，但實際上當時同個位置的1.5萬英呎（4572公尺）高處，有一架尼泊爾航空（ Nepal Airlines）A-320客機正在飛行。

這架尼泊爾航空A-320客機是從馬來西亞吉隆坡出發，同樣準備飛往加德滿都，當兩架飛機靠近時，飛機的預警系統突然大響，而尼泊爾航空的機長立刻將飛機下降至7000英尺（2134公尺）處，才驚險避免掉一場相撞悲劇。

CAAN指出，他們已經下令將事故發生時的3名空中交通管制部門員工停職，並成立專門的調查委員會釐清事件經過。