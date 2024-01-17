　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

國道散落物飆4.5萬件！1／22起處理費擴大路肩邊坡　每30分鐘3千元

▲一台拖板車因為綑綁繩索斷裂，造成木材掉落，造成3部機車受損 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲國道散落物處理費將擴大路肩和邊坡收費 。（示意圖／記者吳奕靖翻攝）

記者李姿慧／台北報導

高公局自108年起針對國道散落物依佔用車道、時間處理收費，不過去年國道散落物高達4.5萬件，直逼8年來新高，高公局再祭出新措施，1月22日起，國道散落物收費要擴大至占用路肩及邊坡處理，每30分鐘收費3千元。

根據統計，國道散落物在103年出現4.6萬件高峰，之後逐年下降，108年降至3.9萬件，不過110年又出現4.5萬散落物，根據高公局初步估計，112年國道散落物再度高達4.5萬件，若精確統計比110年多，將是8年來新高。

[廣告]請繼續往下閱讀...

高公局自108年9月9日發布實施散落物收費要點，110年12月10日取消「處理時間未達30分鐘，不收取費用」規定，每車道每30分鐘收費3千元，但由於去年散落物件數仍有4.5萬件。為再加強提醒國道用路人裝載貨物綑紮牢固，高公局再修訂「國道散落物處理收費要點」，將收費對象擴大至占用路肩或邊坡之散落物。

考量外路肩主要提供有特殊狀況車輛暫停或救護車、警車、公務車於執行公務或救援時使用；另戰備道內路肩寬度較寬，訂定寬度1公尺以上之外路肩及戰備道內路肩比照車道收費，每30分鐘3000元，寬度不足1公尺之外路肩及戰備道以外之內路肩則不收費；另掉落於邊坡之散落物雖未直接影響交通，清理時須封閉路肩或車道，清理邊坡散落物以交通維持所占用之車道、路肩計費。

▲▼國道散落物收費新制擴大路肩邊坡處理。（圖／高公局）

▲國道散落物收費新制擴大路肩邊坡處理。（圖／高公局）

高公局長趙興華表示，1月15日上午8點36分國1路竹路段發生拖板車載運的磁磚散落一地，占用中間和外車道，車流回堵8公里，影響到高雄市區北上車流，當時事故花14分鐘處理中間車道並開放通行，外側車道則約花了143分鐘、2個多小時處理，過往處理事故會將散落物往路肩推，車道先通車後再處理路肩，花了275分鐘，且還要封閉外車車道，該起事件從上午8時半處理到下午1時40分。

趙興華指出，新措施將從開始處理到清完，只要占用車道、路肩、邊坡且有交通維持的，通通都要收費，以1月15日該起事件舉例，當時只能收1.8萬元，未來路肩邊坡處理都納入收費，可收費4.8萬元，希望透過該措施提醒大型車運載物品捆紮更安全，並避免二次事故。

ET快訊
賴清德退出新潮流　PTT炸鍋了！網友大膽預言「下一步」
中信兄弟公布洋將陣容！　大聯盟等級左投來了
快訊／國道1號「3車追撞」　回堵2km
富到流油！汶萊國王1500億超狂收藏曝　7000豪車「沒有買
趙少康喊話民眾黨：放下大選過程中的小恩小怨
快訊／諾魯議會批准與中國恢復外交關係
快訊／賴清德退出新潮流！
小班簽性愛條款「1周4次」被榨乾！　爆婚變珍妮佛羅培茲

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

以為退民進黨！PPT炸鍋了　大膽預言「賴清德下一步」曝光

五金行「1塑膠商品」賣550元！他嚇傻：以為在逛百貨公司…一票吵翻

讀過就回不去了！新垣結衣遇水高潮⋯日本「爭議之作」來台發行

藍質疑高端通過EUA同天加保密！薛瑞元酸：難道要拜拜看良辰吉日？

國道交通量創新高　全國唯一「沒車禍就紫爆」路段117年將消失

藍委控高端通過EUA立改合約　食藥署：審查沒問題「一切照程序走」

颱風季起將增報「暴風圈最早抵達時間」　試辦沿海風力預報

工程數學被當　到教授兒餐廳「怒留1星」！店家喊無辜曝爸爸反應

國道散落物飆4.5萬件！1／22起處理費擴大路肩邊坡　每30分鐘3千元

澳門賽馬邁入歷史！「大虧逾97億」4月終止營運　上百匹跑馬失業

aespa來台連唱5首「現場很穩」　飆破億神曲《Next Level》全場嗨翻

狄鶯遭懷疑「摔Mic飆罵嚴立婷」　怒發聲：我到底得罪過誰？

周末起連冷6天！急凍7°C↓ 「最強冷空氣」全台濕一片

台66線大貨車「撞噴5車」　男遇事故下車查看遭輾亡

YTR晨晨告別「賤葆後宮」宣布退出　他暖送祝福：我們隨時都在！

韓韶禧曝光出道前「拍1廣告就賺47萬」　酸民嗆「變老」..反擊：對啊，怎樣？

到韓國街頭必吃魚板湯　傳說竹籤竟會重複使用

驚悚畫面！女騎士闖紅燈被撞飛,　騰空翻轉撞翻對向2騎士慘死

嫌擄走1女逃往礁溪對警開3槍　與警駁火「中2槍」送醫搶救中

喵弄掉坐墊意外蓋到奴才臉　她傻眼：還以為要被暗殺...

以為退民進黨！PPT炸鍋了　大膽預言「賴清德下一步」曝光

五金行「1塑膠商品」賣550元！他嚇傻：以為在逛百貨公司…一票吵翻

讀過就回不去了！新垣結衣遇水高潮⋯日本「爭議之作」來台發行

藍質疑高端通過EUA同天加保密！薛瑞元酸：難道要拜拜看良辰吉日？

國道交通量創新高　全國唯一「沒車禍就紫爆」路段117年將消失

藍委控高端通過EUA立改合約　食藥署：審查沒問題「一切照程序走」

颱風季起將增報「暴風圈最早抵達時間」　試辦沿海風力預報

工程數學被當　到教授兒餐廳「怒留1星」！店家喊無辜曝爸爸反應

國道散落物飆4.5萬件！1／22起處理費擴大路肩邊坡　每30分鐘3千元

澳門賽馬邁入歷史！「大虧逾97億」4月終止營運　上百匹跑馬失業

SJ全新巡演「8月確定有台北」！　2024年才1月…粉絲就有4次機會見歐霸

高端「通過EUA馬上改合約」遭疑！食藥署：通過不會另外通知廠商

中外媒體高度關注兩岸時局與武統！　大選後..國台辦發布會擠爆　

台泥成TNFD先行者企業　今年將進行第一階段森林碳匯調查

地勤背對蹲下撿文件…下秒遭「飛機巨輪輾壓」慘死！公司判賠354萬

小優遇渣男抓包「性愛照、女性內衣褲」！　傻眼反被情勒：那是我媽的

陳喬恩罕PO泳裝照！「解放三角泳褲」海邊狂露鉛筆腿 網驚：太瘦了吧

以為退民進黨！PPT炸鍋了　大膽預言「賴清德下一步」曝光

爆不倫已婚醫遭提告！　「前元祖少奶」安晨妤再反擊開嗆正宮

超商首賣「鳳梨釋迦蛋糕捲」！只要10元開吃　香甜奶霜＋鳳梨醬超迷人

生活熱門新聞

爸媽領錢了！政府發「6000元大紅包」　月底截止申請

超Q龍年貼圖！LINE「12款免費貼圖」限時下載

0度線壓境！「霸王級寒流」再現？彭啟明：低溫很有感

5成高中生挺柯文哲　台大醫女兒憂：台灣會不會逐漸被賣掉

升級寒流！周日南下連凍6天7°C↓

全台有雨時間曝　「緩進式寒潮」連凍5天恐跌破6℃

OL鞋子被拿去自慰 　一穿「踩到滿腳精液」

「5星座」農曆新年前衰爆！恐遇血光之災

台灣知名伴手禮不是台灣人發明！內行揭密

飲料店嗆「綠蛆」！總公司最新聲明：分店解約、員工離職

高端合約終於公開！　蔡正元一看傻住

愛莉莎莎質疑作票　留爛攤子「爽出國」！網狂轟

高中生炫耀「小草識別證」！家長憂邪教崇拜

第一次到台灣旅遊！陸女逛完失望：1類人不要來

更多熱門

相關新聞

快訊／國3清晨事故　全線封閉

快訊／國3清晨事故　全線封閉

高公局表示，今天4時29分，國道3號南向62.4K、大溪系統路段，發生2輛大貨車追撞佔用全線車道，目前全線封閉，回堵2公里，請用路人從大溪出口下，改由大溪入口返回國道，或提早改道。而截至6時20分，現場事故仍未排除。

投票日比連假塞！國道撞出118起車禍　局部路段一度紫爆

投票日比連假塞！國道撞出118起車禍　局部路段一度紫爆

重機車友今「衝國道返鄉投票」！200人響應　高公局：最高罰6千

重機車友今「衝國道返鄉投票」！200人響應　高公局：最高罰6千

返鄉投票車潮湧現了！國道局部路段壅塞　高公局：晚間8時後紓解

返鄉投票車潮湧現了！國道局部路段壅塞　高公局：晚間8時後紓解

「重機上國道」遭交部打槍！網紅不滿　號召周六騎上國道返鄉投票

「重機上國道」遭交部打槍！網紅不滿　號召周六騎上國道返鄉投票

關鍵字：

高公局國道散落物收費處理費車道路肩邊坡3千元

讀者迴響

熱門新聞

快訊／震撼彈！　總統當選人賴清德退出民進黨新潮流派系

快訊／國3清晨事故　全線封閉

八點檔女星李沛綾驚爆「已簽字離婚」！

北市男進彩券裝闊下注65萬　害慘店員

爸媽領錢了！政府發「6000元大紅包」　月底截止申請

超Q龍年貼圖！LINE「12款免費貼圖」限時下載

北韓火車翻覆「7節車廂墜山谷」400人慘死！

陸情侶月台熱吻！短裙女被頂在牆上雙腳騰空

即／高雄姊妹機車雙載遭撞飛　27歲妹當場死亡

0度線壓境！「霸王級寒流」再現？彭啟明：低溫很有感

IU4月「首度攻上小巨蛋」連唱兩天

宏都拉斯和台斷交後現況！千人失業、12.1億外匯蒸發

快訊／立法院長選舉「韓昌配」？　黃國昌表態了

徐巧芯PO文「進口蛋恐致癌」！遭警移送結果曝

愛莉莎莎泰國買房「退坑血淚」全起底！

更多

最夯影音

更多
aespa來台連唱5首「現場很穩」　飆破億神曲《Next Level》全場嗨翻

aespa來台連唱5首「現場很穩」　飆破億神曲《Next Level》全場嗨翻
狄鶯遭懷疑「摔Mic飆罵嚴立婷」　怒發聲：我到底得罪過誰？

狄鶯遭懷疑「摔Mic飆罵嚴立婷」　怒發聲：我到底得罪過誰？

周末起連冷6天！急凍7°C↓ 「最強冷空氣」全台濕一片

周末起連冷6天！急凍7°C↓ 「最強冷空氣」全台濕一片

台66線大貨車「撞噴5車」　男遇事故下車查看遭輾亡

台66線大貨車「撞噴5車」　男遇事故下車查看遭輾亡

YTR晨晨告別「賤葆後宮」宣布退出　他暖送祝福：我們隨時都在！

YTR晨晨告別「賤葆後宮」宣布退出　他暖送祝福：我們隨時都在！

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面