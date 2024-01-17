國道散落物飆4.5萬件！1／22起處理費擴大路肩邊坡　每30分鐘3千元

▲國道散落物處理費將擴大路肩和邊坡收費 。（示意圖／記者吳奕靖翻攝）

記者李姿慧／台北報導

高公局自108年起針對國道散落物依佔用車道、時間處理收費，不過去年國道散落物高達4.5萬件，直逼8年來新高，高公局再祭出新措施，1月22日起，國道散落物收費要擴大至占用路肩及邊坡處理，每30分鐘收費3千元。

根據統計，國道散落物在103年出現4.6萬件高峰，之後逐年下降，108年降至3.9萬件，不過110年又出現4.5萬散落物，根據高公局初步估計，112年國道散落物再度高達4.5萬件，若精確統計比110年多，將是8年來新高。

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高公局自108年9月9日發布實施散落物收費要點，110年12月10日取消「處理時間未達30分鐘，不收取費用」規定，每車道每30分鐘收費3千元，但由於去年散落物件數仍有4.5萬件。為再加強提醒國道用路人裝載貨物綑紮牢固，高公局再修訂「國道散落物處理收費要點」，將收費對象擴大至占用路肩或邊坡之散落物。

考量外路肩主要提供有特殊狀況車輛暫停或救護車、警車、公務車於執行公務或救援時使用；另戰備道內路肩寬度較寬，訂定寬度1公尺以上之外路肩及戰備道內路肩比照車道收費，每30分鐘3000元，寬度不足1公尺之外路肩及戰備道以外之內路肩則不收費；另掉落於邊坡之散落物雖未直接影響交通，清理時須封閉路肩或車道，清理邊坡散落物以交通維持所占用之車道、路肩計費。

▲國道散落物收費新制擴大路肩邊坡處理。（圖／高公局）

高公局長趙興華表示，1月15日上午8點36分國1路竹路段發生拖板車載運的磁磚散落一地，占用中間和外車道，車流回堵8公里，影響到高雄市區北上車流，當時事故花14分鐘處理中間車道並開放通行，外側車道則約花了143分鐘、2個多小時處理，過往處理事故會將散落物往路肩推，車道先通車後再處理路肩，花了275分鐘，且還要封閉外車車道，該起事件從上午8時半處理到下午1時40分。

趙興華指出，新措施將從開始處理到清完，只要占用車道、路肩、邊坡且有交通維持的，通通都要收費，以1月15日該起事件舉例，當時只能收1.8萬元，未來路肩邊坡處理都納入收費，可收費4.8萬元，希望透過該措施提醒大型車運載物品捆紮更安全，並避免二次事故。