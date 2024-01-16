陸網紅用「冰紅茶」當尿檢...下秒醫生面前喝下！被公安關15天

▲袁男喝尿檢畫面。（圖／翻攝自秒拍）

記者蔡儀潔／綜合報導

網紅為博眼球做出許多荒唐事，大陸一名小網紅為了吸粉，竟到醫院用冰紅茶做尿檢，之後當著醫生面喝下去。此舉被當地警方盯上將其逮捕，處以15天行政拘留。

據《極目新聞》報導，袁姓男子來自雲南昭通，在抖音擁有1.3萬粉絲，為了早日成為大網紅，他採取挑戰粉絲留言方式，進行影片拍攝發布，以此吸引關注。

去年12月28日，有網友提出讓袁男挑戰到醫院，用「冰紅茶」當作尿檢並在醫生面前喝下去。之後，袁男帶著攝影人員，拍攝了喝下待檢「尿液」的全過程，通過剪輯後，將影片發布到2個短影音平台，迅速引起大量網民瀏覽。

畫面顯示，袁男穿著深灰色全套西裝，在「檢驗科」櫃檯旁喝下試杯內的液體，醫生直接震驚到後退一步。

▲袁男抖音已被禁言。（圖／翻攝自抖音）

報導稱，袁男此舉擾亂了醫院的正常辦公秩序，已涉嫌尋釁滋事。經警方調查，發現該「網紅」發布了「渣男求打巴掌獎勵10元錢」、「與豬同吃同睡」等影片。目前，袁男的抖音帳號顯示「已被禁言」，內容被清空。

昭通警方指出，袁男到案後，對自己長期拍攝低俗影片，利用網路傳播博眼球、賺流量，擾亂公共秩序的違法行為供認不諱；公安機關根據《中華人民共和國治安管理處罰法》第二十六條之規定，對袁某某處以行政拘留15日的行政處罰。