服飾店偷錢...沿路買新衣換車躲查緝　「褲鞋忘了換」笨賊被逮

▲羅姓慣竊偷竊財物後故佈疑陣以不斷變裝企圖逃避追緝。（圖／中壢警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

49歲羅姓男子涉嫌在中壢區中平商圈，趁服飾店家忙著招呼客人之際，大膽戴上手套將店家財物偷走，逃逸過程中還拿偷來的贓款買衣服變裝，並轉乘客運、公車遠至蘆竹區設立斷點，店家則氣得報警更將監視器PO網緝凶，中壢分局中壢派出所接獲報案後積極查緝，過濾近百支監視器，終於在案發10天後將他拘提到案，依法偵辦。

▲以乘坐客運、公車和騎機車來設立斷點。（圖／中壢警分局提供）

中壢分局中壢派出所4日接獲店家報案，因為店內的財物遭小偷偷走，損失約7萬元，中壢所受理後立刻組成專案小組偵辦，發現這名羅姓男子先是在店內戴上手套後行竊，以為不會留下指紋，更拿著偷來的錢沿路買衣服變裝2次，還狡猾的轉乘客運、公車往蘆竹地區，企圖故佈疑陣設立斷點掩藏行蹤。

▲▼警方過濾近百支監視器終於鎖定羅男，在住處查獲並起出變裝衣物。（圖／中壢警分局提供）

但他沒想到的是，警方沿途過濾近百支監視器鎖定他的身分，根據不斷換衣卻僅換一次褲子和鞋子的關鍵下成功鎖定羅男，再根據其騎車外出之際，報請地檢署核發拘票在他中壢廣州街的住處將他拘捕到案，全案訊後依竊盜罪嫌移送桃園地檢署偵辦。