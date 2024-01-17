陸2024春運預計90億人次出行　民航運輸量料破8000萬

▲北京首都機場在春運期間擠滿了返鄉出遊民眾。（資料圖／CFP）

記者蔡儀潔／綜合報導

再過10天，大陸2024年春運大幕將拉開，官方預計40天將有90億人次出遊、探親、休閒等，全社會跨區域人員流動量將創歷史新高。中國民用航空局運輸司司長梁楠表示，民航旅客運輸量預計將突破8000萬人次。

據《中國青年報》報導，大陸今年春運的時間是1月26日至3月5日，一共40天。大陸交通運輸部副部長李揚表示，春運發生了結構性變化，傳統營業性運輸，包括鐵路、公路、民航、水運客運出行人次預計為18億人次，其餘80%都將是自駕車出行，這意味著預計將有72億人次選擇自駕。

「從目前預售情況看，探親和旅遊客流增長勢頭比較明顯」，大陸國鐵集團客運部主任黃欣介紹，今年春運，預計鐵路將發送旅客4.8億人次，更直觀地說，日均1200萬人次；與2023年春運相比，將增長37.9%；與2019年春運相比，將增長18%。

中國民用航空局運輸司司長梁楠介紹，2024年春運民航旅客運輸量預計將突破8000萬人次，較2019年增長9.8%，較2023年增長44.9%，「有望創歷史新高。」

據中國民用航空局預測，2024年春運日均保障航班將達到1.65萬班，基本上與2019年水平持平，較2023年增長24%。