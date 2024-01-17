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漢堡王、世界豆漿大王買1送1！　外送平台「超殺優惠」限時2周搶

▲▼Uber Eats。（圖／Uber Eats提供）

▲外送平台最新限時優惠一次看。（圖／Uber Eats提供）

記者蕭筠／台北報導

點起來！外送平台「Uber Eats」祭出最新限時優惠了，即日起連2周爽吃指定專區下殺「買1送1」、「6折」等好康，像是漢堡王、世界豆漿大王通通有，而全聯、大潤發等也推指定品項優惠，把握機會搶吃、搶囤一波。另，foodpanda本月也有限定優惠碼等收，通通不能放過。

▲▼漢堡王 。（圖／業者提供）

▲漢堡王有王的華堡餐買1送1 。（示意圖／業者提供）

Uber Eats即日起至1月30日於APP推出「國王盛宴」專區，網羅一系列超殺優惠等領，有「漢堡王王的華堡餐買1送1」、「世界豆漿大王豬肉餡餅加小籠煎包買1送1」等，而全聯、大潤發與優市則祭出精選品項買1送1及多重優惠，包括Casa Rinaldi義大利原味番茄糊買1送1、海底撈酸香番茄鍋底64折、味覺糖特濃牛奶糖（草莓）買1送1、Orihiro蒟蒻果凍（草莓）買1送1、新貴派巧克力（草莓）7折、POCKY（草莓）62折、Haagen-Dazs草莓473ml裝6折、植物的優蜂蜜草莓優格2入裝6折及林鳳營特濃重乳優格草莓6折等。 

提醒優惠商品數量有限，售完為止，實際販售商品、金額與供應情況及服務範圍則依APP顯示為主。

▲▼foodpanda。（圖／foodpanda提供）

▲foodpanda1月限定優惠碼一次看。（圖／foodpanda提供）

另一外送平台「foodpanda」1月則推限定「超殺優惠碼」，這個月不僅可以爽喝星巴克第2杯半價、漢堡王買1送1，還有周三限定會員日祭出摩斯、COMEBUY、鬍鬚張滷肉飯等可享消費滿額不限次數直接打7折優惠，把握機會開訂，提醒優惠碼須為線上付款才可使用，數量有限、兌完為止；詳細優惠內容請看「星巴克、漢堡王買1送1！　foodpanda「1月超殺優惠碼」一次看」。

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