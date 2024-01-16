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大陸 大陸焦點 特派現場

大選結束！　中國旅宿業者「盼兩岸觀光恢復」：期待台灣團

▲廈門航空,廈航,長樂機場,福州機場。（圖／CFP）

▲福州機場。（圖／CFP）

文／中央社

隨著台灣總統大選結束，中國的觀光旅宿業者期待3月禁團令解除，已著手準備接待事宜，希望在重新開放的市場搶得商機。此外，業者也盼兩岸關係改善，陸客團赴台禁令能解除。

台灣總統大選剛於13日落幕，許多中國的旅宿觀光業者已經迫不及待的動起來，準備迎接3月1日禁團令解除帶來的旅遊「春暖花開」。

在上海從事旅遊行業將近20年的阿龍，過去曾與不少台灣的旅行社配合，負責接待赴陸旅遊的台灣旅行團，然而隨著禁團令與疫情等原因，生意大大受到影響。對於台灣預計在3月解除禁令，他表示「非常期待」。

他提到，雖然台灣之前已經宣布3月要開放，但前一陣子因為選舉的關係，多多少少還是有些緊張，然而現在選舉結束了，氣氛也比較放鬆一些，「大家都開始推進相關安排了」。

▲北京故宮。（圖／CFP）

▲不少旅客前往大陸旅遊，會造訪北京故宮。（圖／CFP）

另一名在江蘇的旅遊業者小寶則向中央社記者表示，最近確實接到不少的諮詢，有來自台灣的業者詢問目前中國大陸旅遊市場的情況，也有不少當地的旅館、餐廳、景區業者打聽接待台灣旅行團的機會。

他坦言「多年沒交流，彼此都陌生了」，加上因為疫情的關係，有些商家、景點都受到影響，可能收起來了，整個旅遊市場多少也有變化，因此即便從新開始接待台灣旅行團，可以能要一些時間才能逐漸恢復到疫情前的狀態。

不過他也強調，至少「雙方有交流、理解就是好事」。

在上海一間小有名氣的旅館從事公關工作的台灣民眾小威則告訴中央社記者，雖然接待團客並不是他們旅館的主要業務，然而身為旅宿業的一員，對於重新開放台灣團客仍然是期待的。

他說，有些資深的員工過去曾經接待過台灣團客，留下了不錯的印象，覺得台灣人的素質很好，甚至因此自行安排去了台灣旅遊。對於台灣團客能再次開放是相當期待的；另有這一兩年剛入職的新進員工，雖然偶爾接待過來自台灣的散客但則沒有接待過團客，因此也不斷向前輩們請教相關的注意事項。

隨著選舉結束、台灣旅行團赴陸禁令將解除，中國的旅遊業者也期待接下來兩岸關係能夠有明顯改善，陸客團赴台禁令得以放寬甚至解除。

小寶說到，近期有不少的客戶向她詢問關於赴台旅行團的事宜，也有人以為3月禁團令解除是「雙向」的，她都只能回應「赴台旅行團還沒開放」。

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