選舉挺不同人！他愣「好友不跟我講話」　過來人1招應對：親戚也是

▲柯文哲（左）、侯友宜（中）、賴清德（右）。（合成圖／路透）

記者曾筠淇／綜合報導

1月13日舉行第16任總統、副總統與第11屆立法委員選舉，每個人支持的候選人可能不太一樣，但會因此和立場不同的朋友絕交嗎？近日就有網友發文表示，朋友自從知道他挺誰之後，就開始不理他，讓他難以理解，「有必要嗎？」貼文曝光後，隨即引發討論。

這名網友在臉書社團「匿名公社」上發文表示，他有一個朋友力挺某位候選人，因此日前得知他支持的是另一個人時，就對他不理不睬。如今選舉雖已結束，但好友仍不肯與他說話，讓他為此感到納悶，「有必要嗎？」

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貼文一出，底下網友紛紛回應，「沒必要，但他爽就好」、「很多朋友都這樣，真的可悲」、「我跟幾個認識的朋友也是都有不同的支持者，理性討論、互相尊重，我們也會互相挖苦討論對方支持者的優缺點、政績，這樣才叫朋友」、「用一位選舉人看清一個人很不錯啊！至少不是用錢看清一個人」、「有些人就是這樣啊！說什麼民主，可是只要支持的跟他不一樣，心裡就不高興，不尊重別人的選擇」。

此外，也有網友分享，為了避免這類情況，他們大多不會討論相關話題，或是會順著對方的想法回話，「別說朋友，連親戚之間也不談政治，傷感情」、「朋友就是不談政治、不談錢，但是可以談情說愛」、「我朋友軍人退伍是深藍，跟我和另一個朋友支持的人都不同，常常3個家庭一起出去露營，就有默契不要提就好」、「你先說你支持誰，我再決定答案」。