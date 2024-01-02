【東森傳愛助更生】阿凱感恩總裁　歲末送暖把愛傳出去

▲正能量阿凱（左一）前進南投信義鄉東埔部落，為獨居長者、單親與低收入家庭共15戶人家送上物資，祝福大家過個好年。（圖／張登凱提供，下同）

記者張芳瑜／綜合報導

貫徹「用生命影響生命」正向理念的東森集團總裁王令麟，一直以來致力公益活動，包含關懷老人、照顧偏鄉兒童、提供獎助學金等，更不遺餘力以金援和物資協助更生人復歸社會，像是加入東森集團的「阿凱」張登凱，就成為更生人復歸社會的最佳楷模之一。阿凱長期身體力行做公益，發願回饋社會，送愛到偏鄉、到監獄演講等，讓許多人看見其認真改變的決心與行動，阿凱感謝東森集團總裁王令麟的大力支持，讓他能夠有力量積極傳播愛與恩典，啟動社會善的循環。

去年2023年對阿凱而言是相當充實而圓滿的一年，擔任東森慈善基金會公益志工的阿凱表示，過去一整年他親自帶著東森集團總裁王令麟的愛以及號召募集到的物資，至桃園、新竹、水里、花蓮、蘭嶼等偏遠山上部落，全台各地多處跑透透、傳遞正能量，也讓需要幫助的人們如身心障礙者、獨居老人、弱勢孩童家庭等感受到滿滿溫暖；去年年底則在南投水里教會協助下，在歲寒年終送暖給南投信義鄉東埔部落的獨居長者、單親與低收入家庭共15戶人家，為每戶添一件暖身也暖心的羊毛被、一箱營養顧健康的高鈣牛奶保久乳及物資箱，活動圓滿成功。

▲阿凱（右一）過去一整年到全台多個縣市偏遠地區送暖。

受到東森集團總裁王令麟「更生人照顧更生人」信念感召的阿凱，也陸續赴澎湖、金門、綠島、桃園等地監獄演講，分享自己年少時因誤入歧途、沾染毒品而入獄，但在他口中的「總裁大哥」王令麟的勉勵之下，苦讀考取多張證照、重新融入社會的親身故事，出獄後更進入東森集團任職擁有穩定工作，也改善了與家人間的關係，阿凱藉此心路歷程鼓勵收容人不要放棄重生希望，要相信「一切都是最好的安排」，改正向善展開新生活，一起當個對社會有貢獻的更生人，成為安定社會的力量。

阿凱今年度也許下新目標，除了要繼續學習新知識，還要以基金會的「傳愛」精神，持續投身公益愛心事業，也將到更多的監獄向收容人分享東森集團總裁王令麟的慈善理想與信仰帶來的力量，將幸福帶到每個需要的角落。

▲阿凱（右二）未來將持續投身公益，宣揚東森集團總裁王令麟「用生命影響生命」的理念。