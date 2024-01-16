三總帥醫慘了！不爽科主任竟盜女同事帳號發文...判4月不給緩刑

▲內湖三軍總醫院謝姓醫師盜用陳姓女同事帳號登入「員工意見電子信箱」匿名抒發意見。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

內湖三軍總醫院長相帥氣的謝姓牙醫，因不滿科主任，竟盜用陳姓女軍醫帳密發文稱「某主任每次開會都公開酸人」、「甚至是性騷擾，讓人真不舒服」等內文，女醫發現後報警提告。開庭時，謝醫請求緩刑宣告，法官審酌雙方未達和解且未修復雙方關係等，依公務員假借職務上之機會，故意犯行使偽造準私文書罪，處有期徒刑4月。

去年3月12日下午，27歲謝醫本想使用自己帳號登入以匿名抒發意見，但因故無法登入，他認既然是匿名發表，就沒人會知道發表人真實身份，因此也無礙陳姓女同事，竟擅自輸入帳號、密碼入侵其電子信箱，直接發文高談闊論發表對科主任不滿，如：「真的受不了牙科某主任每次開會都公開酸人」、「職位比較大不代表可以人身攻擊攻擊吧？有些甚至是性騷，讓人真不舒服」以及「還叫女學生站在眾人前面說她穿得太隨便？」等內文。

▼謝醫盜同事帳號發文。（圖／翻攝自判決系統）

陳姓女軍醫知道被盜用帳號、密碼發文後，立刻報警處理。謝姓醫師挨告後，坦承未經陳姓同事同意輸入他的帳號、密碼登入醫院的電子信箱並發文，檢方依法將他起訴。

開庭時，謝醫坦承是因一時便宜才犯下本案，法官審酌他身為公務員，未能恪遵紀律犯下本案，欠缺法治觀念且有違官箴，雖無前科、態度良好，考量其所為損害於陳醫及醫院程度，依公務員假借職務上之機會，故意犯行使偽造準私文書罪，處有期徒刑4月。

法官解釋，謝醫雖請求宣告緩刑等語，經查他無前科，但考量謝接受高等教育，具有高於平均智識程度及社會經濟地位，未能謹慎行事而犯下本案，犯後尚未賠償陳醫所受損害，也未能修復雙方關係，認有期徒刑4月已屬從寬，若再給緩刑宣告，恐難達警惕效果，因認不宜宣告緩刑。全案可上訴。