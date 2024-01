伊朗醫院電線走火！煙霧瀰漫產房　4早產兒「吸入濃煙」亡

The Civil defense teams are working to extinguish the fire at the Women's and Children's Hospital in Diwaniyah Governorate. #Iraq pic.twitter.com/fUyOHrXcLo

記者葉睿涵/編譯

伊拉克南部城市迪瓦尼耶(Diwaniyah)一家婦幼醫院因電線短路發生嚴重火災,煙霧蔓延至產房,造成4名早產嬰兒死亡、20多人窒息。事後,伊拉克總理辦公室在聲明中指出,總理蘇達尼(Mohammed Shia al-Sudani)已下令解僱醫院中玩忽職守的官員。

綜合外媒報導,伊拉克紅新月會證實,坐落於迪瓦尼耶的婦幼醫院,在當地8日爆發火災,導致院內150名兒童與190名成人被緊急疏散,而這場火災很有可能是由電線短路所致。

#BreakingNews

The Iraqi Red Crescent Society announced the evacuation of 150 children and over 190 companions following a fire at the Women's and Children's Hospital in the center of Diwaniyah city.

The association reported the death of four children. pic.twitter.com/BQfN0nP25l