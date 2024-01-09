伊朗醫院電線走火！煙霧瀰漫產房　4早產兒「吸入濃煙」亡

The Civil defense teams are working to extinguish the fire at the Women's and Children's Hospital in Diwaniyah Governorate.#Iraq pic.twitter.com/fUyOHrXcLo — Alahad TV-EN (@ahad_en) January 8, 2024

記者葉睿涵／編譯

伊拉克南部城市迪瓦尼耶（Diwaniyah）一家婦幼醫院因電線短路發生嚴重火災，煙霧蔓延至產房，造成4名早產嬰兒死亡、20多人窒息。事後，伊拉克總理辦公室在聲明中指出，總理蘇達尼（Mohammed Shia al-Sudani）已下令解僱醫院中玩忽職守的官員。

綜合外媒報導，伊拉克紅新月會證實，坐落於迪瓦尼耶的婦幼醫院，在當地8日爆發火災，導致院內150名兒童與190名成人被緊急疏散，而這場火災很有可能是由電線短路所致。

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The Iraqi Red Crescent Society announced the evacuation of 150 children and over 190 companions following a fire at the Women's and Children's Hospital in the center of Diwaniyah city.

The association reported the death of four children. pic.twitter.com/BQfN0nP25l — SHAFAQ News (@Shafaqnews) January 8, 2024

衛生部長哈斯納維（Saleh al-Hasnawi）指出，事發當時，這座醫院正在進行翻新，不過由於電線短路著火，點燃了院內的廢紙和文件，而引發嚴重火災。

儘管醫院大樓並未在這場火災中著火，但由於整個醫院都被煙霧瀰漫，導致有4名嬰兒因吸入濃煙，出現肺部問題而死。另外，還有20多人窒息，多人受輕傷。

從現場畫面可見，火災爆發後，現場傳出了濃濃灰煙，當局至少派出了2輛消防車進入醫院救火。消息人士指出，這場大火在數個小時後被成功撲滅。