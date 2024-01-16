「孫悟空」合照後討錢！外國觀光客「錢包乾了」還被追著乞討

記者蔡紹堅／綜合報導

廣東佛山禪城區祖廟博物館最近出現多名打扮成「孫悟空」的人，他們會主動找尋觀光客合照，並在合照完之後才突然表示要付費，許多語言不通的外國觀光客就因此上了當。

有網友在網路上爆料，禪城區祖廟博物館外的孫悟空在找觀光客合照，而且特別喜歡找外國人，他們沒有事先告知合照是要付費的，而是在拍完照之後，才拿出一個小說明牌，要求觀光客付錢。

從爆料者上傳的影片中可以看見，有一名長髮的外國觀光客跟兩名孫悟空合照完之後，才知道是要付費的，因此拿出了自己的錢包，掏出一疊鈔票，孫悟空見狀自己伸手抽走了多張鈔票，只留下一點零錢。

▼外國觀光客合照後被討錢。（圖／翻攝微博）



值得注意的是，觀光客點頭道謝離開之後，後面竟又馬上衝出一個乞討的老婦人，拿著盆子不斷糾纏著觀光客，嚇得觀光客加速離開現場。

事件曝光後，當地的街道辦事處表示，針對類似情況已多次引導提醒，包括安排工作人員在人流較多的位置加強巡查，聯合媒體平台主動曝光，利用擴音喇叭在周邊進行循環播放等，持續提醒市民，「接下來，將進一步加大巡查力度，強化聯合執法，減少類似情況發生。」

街道辦事處還說，遭遇或發現強行索要財物或反覆糾纏、滋擾情況時，可及時撥打110報警，保障個人權益，共同維護文明和諧的社會氛圍。

▼觀光客錢包都被吸光了，還遭一名老婦追著乞討。（圖／翻攝微博）

