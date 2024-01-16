【廣編】老協珍最新鉅作！郭富城攜手金馬陣容打造電影感新作「挑戰真人生」

▲在天王郭富城代言老協珍「人蔘精」六週年之際，老協珍再度邀請新科金馬最佳導演——蕭雅全統籌拍攝全新形象廣告。

圖、文／老協珍提供

老協珍人蔘精與天王郭富城合作即將在2024邁入第六年，近年來老協珍致力傳達品牌理念-「打造有品味的健康美好世界與生活美學」，對於自家保健飲品、調理品的堅持與講究，也與Aaron對自身的要求不謀而合。Aaron由2023年3月開始，舉辦世界巡迴演唱會演出已經超過30場。踏入2024，世界巡演的步伐仍然繼續前行，同時亦全力宣傳即將上映的勁量賀歲喜劇《臨時劫案》。Aaron 面對馬不停蹄的工作同時更需兼顧家庭生活，對他來說也是長期以來需面對的挑戰，他的生活節奏和態度亦是呼應了此次人蔘精全新形象廣告主軸「有挑戰才是真人生！」

在天王郭富城代言老協珍「人蔘精」六週年之際，老協珍再度邀請新科金馬最佳導演——蕭雅全統籌拍攝全新形象廣告，充滿文人性格的蕭導以擅長的敘事手法勾勒出真實人生的樣貌，全片簡而有力、充滿文學氣息更進而發人省思；而數次入圍金獎獎項同時也是此次金馬最佳原創電影音樂製作人 - 侯志堅也特別為形象廣告打造配樂，為無聲的場景賦予生命和情感。老協珍也請來金馬美術大師 - 張叔平來打造廣告形象；而代言人郭富城更是金馬獎連莊影帝，可謂含金量超高的廣告鉅製！以匯聚金馬奪獎的超強陣容實現一年比一年更好的老協珍。

人蔘精2024全新形象廣告以「挑戰真人生」貫穿全片，廣告台詞中「真實的人生就有不同挑戰，有挑戰才是真人生」，正如Aaron熱愛的賽車，每一次都是全力以赴地馳騁賽道，在挑戰中領略真實的人生。