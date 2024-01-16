寒流探班「苦等1小時」他1句話惹怒女友！發文討拍　全場卻不挺

▲女友不爽被罵「呆子」。（圖／記者鄺郁庭攝）



記者施怡妏／綜合報導

一名男網友表示，帶了食物去探女友的班，不過女友電話未接，訊息也不讀不回，那天剛好是寒流，於是他到附近的超商坐著避寒等女友，等了一個小時女友才回訊息，開頭就問「你到了？沒看到你啊」，他表示自己在超商等，隨口喊了一句「呆子」，女友一聽氣炸，兩人當場直接吵起來。

原PO在Dcard發文，女友平常會去參加公益性社團活動，上周寒流來襲，他帶食物去探班，女友訊息不讀不回，電話也沒接，心想可能在忙，便到附近的超商避風等待，1小時後女友下樓沒看到他，傳訊息問「你到了？沒看到你阿」。原PO表示，戶外風大又冷，在超商等待，走過去只要1分鐘，「妳真的是呆子欸，都沒在思考」。

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女友聽到自己被罵「呆子」超不爽，男網友也生氣直呼「妳為什麼會覺得我站在門口吹風很合理？」而且女友見面竟然不是先關心他有沒有冷到，要不要進去社團避風，「竟然是先質問我為什麼說妳是呆子，她壓根沒有想讓我進社團的建築物避風，因為她說我看起來不夠端莊」。

爭吵一觸即發，雙方不歡而散，後續溝通時，原PO問女友知不知道那天不開心的原因，「結果她說她不在乎，她覺得我做的一切都是應該的，我憑什麼不高興」，溝通過後仍無法取得平衡，於是分手收場。

貼文一出，掀起網友討論，「覺得原PO做得很好，有了解對方的不滿、有解釋、有道歉，女生到底在幹嘛」、「光她知道你要來還不看手機訊息我就傻眼了」。但有人認為雙方都有問題，「整篇充滿自我感動式的自以為是」、「都有錯，你沒必要罵人呆子，滿自以為是的在教訓人」、「沒約正確的時間？兩人純粹只是沒默契，何必把誤會當正事處理」、「你們兩個都有問題，你到了她沒回，你要去便利商店等可以直接傳訊息跟她說」。