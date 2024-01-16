　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

寒流探班「苦等1小時」他1句話惹怒女友！發文討拍　全場卻不挺

▲▼情侶,吵架,分手,冷戰。（圖／記者鄺郁庭攝）

▲女友不爽被罵「呆子」。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者施怡妏／綜合報導

一名男網友表示，帶了食物去探女友的班，不過女友電話未接，訊息也不讀不回，那天剛好是寒流，於是他到附近的超商坐著避寒等女友，等了一個小時女友才回訊息，開頭就問「你到了？沒看到你啊」，他表示自己在超商等，隨口喊了一句「呆子」，女友一聽氣炸，兩人當場直接吵起來。

原PO在Dcard發文，女友平常會去參加公益性社團活動，上周寒流來襲，他帶食物去探班，女友訊息不讀不回，電話也沒接，心想可能在忙，便到附近的超商避風等待，1小時後女友下樓沒看到他，傳訊息問「你到了？沒看到你阿」。原PO表示，戶外風大又冷，在超商等待，走過去只要1分鐘，「妳真的是呆子欸，都沒在思考」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

女友聽到自己被罵「呆子」超不爽，男網友也生氣直呼「妳為什麼會覺得我站在門口吹風很合理？」而且女友見面竟然不是先關心他有沒有冷到，要不要進去社團避風，「竟然是先質問我為什麼說妳是呆子，她壓根沒有想讓我進社團的建築物避風，因為她說我看起來不夠端莊」。

爭吵一觸即發，雙方不歡而散，後續溝通時，原PO問女友知不知道那天不開心的原因，「結果她說她不在乎，她覺得我做的一切都是應該的，我憑什麼不高興」，溝通過後仍無法取得平衡，於是分手收場。

貼文一出，掀起網友討論，「覺得原PO做得很好，有了解對方的不滿、有解釋、有道歉，女生到底在幹嘛」、「光她知道你要來還不看手機訊息我就傻眼了」。但有人認為雙方都有問題，「整篇充滿自我感動式的自以為是」、「都有錯，你沒必要罵人呆子，滿自以為是的在教訓人」、「沒約正確的時間？兩人純粹只是沒默契，何必把誤會當正事處理」、「你們兩個都有問題，你到了她沒回，你要去便利商店等可以直接傳訊息跟她說」。

ET快訊
新國會「最極端」時刻曝光！　謝震武：立法院恐全部重選
快訊／飲料店總部火速處分！　竹科門市停業、員工離職
類流感創10年新高！7歲女童發病5天亡　罕見急性壞死性腦病變
aespa出發來台了！Karina先抵台　Ningning穿
玉兔爆婆媳問題　工作太晚被鎖門外！　許願：把我當隱形人
快訊／新冠疫情竄升！併發症538例、死亡55例　創4個月來新
只圍一條浴巾爆哭！25歲女遭擄　見警比「有槍」發抖

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

寒流探班「苦等1小時」他1句話惹怒女友！發文討拍　全場卻不挺

機車考照筆試「納危險感知影片」年中上路　道路駕訓擬列正式課程

飲料店嗆「綠蛆」！總公司火速處分　最新聲明：分店解約、員工離職

「智商」跟工作表現毫無關聯！情商之父揭秘：EQ低工作效率越差

類流感創10年新高！7歲女童A流發病5天亡　併發罕見急性壞死性腦病變

免費快篩擴大發！明起增加高雄機場、金門小三通　至少發到2月底

新冠疫情竄升！單周併發症+538例、死亡+55例　創4個月來新高

「大寒」要來了！命理師揭「2顏色」帶來好運：尾牙摸彩手氣旺

快訊／今年最小！未滿10歲女童染A流亡　併發腦水腫、腦病變

微風集團首跨外縣市　攜手基隆市政府打造東岸新地標

施明德肝癌病逝 享年83歲

蹦闆訪問街友發錢突被包圍！　收工感嘆：幫助真正努力的人

韓韶禧曝光出道前「拍1廣告就賺47萬」　酸民嗆「變老」..反擊：對啊，怎樣？

苦行僧跪拉棺材車23年　走萬里勸世人及時行孝

如何安撫哭泣中的女友？　男友秀鈔能力秒露笑容XD

調皮爸狂搶兒冰淇淋！　他一臉委屈→氣到大哭

「立院龍頭」支持誰？　民眾黨團要求藍綠提4具體承諾

戴資穎重返世界第3！　為球迷這舉動向東宗致歉

李荷妮產後回歸化身「雙面寡婦」　自豪一打十七...根本超ㄎ一ㄤ

女問「為何視訊不跟她掛睡」　男友秒回：手機爆炸躺更久

寒流探班「苦等1小時」他1句話惹怒女友！發文討拍　全場卻不挺

機車考照筆試「納危險感知影片」年中上路　道路駕訓擬列正式課程

飲料店嗆「綠蛆」！總公司火速處分　最新聲明：分店解約、員工離職

「智商」跟工作表現毫無關聯！情商之父揭秘：EQ低工作效率越差

類流感創10年新高！7歲女童A流發病5天亡　併發罕見急性壞死性腦病變

免費快篩擴大發！明起增加高雄機場、金門小三通　至少發到2月底

新冠疫情竄升！單周併發症+538例、死亡+55例　創4個月來新高

「大寒」要來了！命理師揭「2顏色」帶來好運：尾牙摸彩手氣旺

快訊／今年最小！未滿10歲女童染A流亡　併發腦水腫、腦病變

微風集團首跨外縣市　攜手基隆市政府打造東岸新地標

林韋君「認愛186天菜帥廚」過程如偶像劇 　男友還驚訝「原來妳是大明星」

小三是「公司正妹同事」！陸國企主管出軌　火速踢掉懷孕老婆

「掃車牌碼」進停車場被拖走！他見8字疑惑：有故事？　內行解答

德德成流量密碼　立委林俊憲建議他進入演藝圈

30歲牙醫近視度數突飆升！戴眼鏡晚上就看不清　醫揪「假性近視」

林威助現身探訪恩師賴朝榮　現場示範打擊指導國小學弟

年前大掃除！掃除用品買氣湧現　網購揭三大熱銷關鍵

鴻海旗下半導體設備廠官網遭駭勒索　公司火速修復

台南首間台人進口洋貨商店「五福商店」修復　黃偉哲：再現府城風華

萬海1.31萬箱「涵春輪」命名交船　立即投入高運價的美東線

麻將館藏賭場！長髮正妹「三娘教子」被活逮　闆娘只有21歲

生活熱門新聞

鍋貼煎到焦黑！總公司召回店家重新教育

全台急凍！下波強冷空氣恐達寒流　連3天最低溫

桃機排安檢1小時　旅客怨現場混亂

口臭半年！他常做「1動作」慘了　醫：罹癌第二期

強冷氣團南下直逼寒流　台北探10度

北極冷渦大南移！　「今年最強冷空氣」連凍5天時間曝

00919股息砸醒！妹子曬「50張本金好甜」

耳鼻喉科大爆滿！苦主嘆病毒超強：1地是毒窟

染流感！30多歲年輕人「肺塌陷」險沒呼吸

今年最強冷空氣要來了　恐寒流「連凍5天」

知名飲料店嗆綠蛆噁心　總店急滅火

農曆12月生肖運勢一次看

挑戰「濕冷寒流」　恐跌破7℃最凍時間曝

台北101點燈感謝施明德一生奉獻

更多熱門

相關新聞

農曆12月生肖運勢一次看

農曆12月生肖運勢一次看

來到了農曆12月（國曆2024/1/11~2024/2/9），運勢輪盤又悄悄轉動，12生肖將迎來新的挑戰與契機，《科技紫微網》分別整理出愛情、事業和財運3大五星指數，不妨參考看看。

知己也可以變男友的三大星座女！

知己也可以變男友的三大星座女！

8年女友是柯粉「落選後爆哭」！他怒分手：看走眼

8年女友是柯粉「落選後爆哭」！他怒分手：看走眼

男在爸手機看到老婆傳辣照　她反駁：孝順老人家

男在爸手機看到老婆傳辣照　她反駁：孝順老人家

最捨得為另一半花錢的4大星座！

最捨得為另一半花錢的4大星座！

關鍵字：

感情爭吵男女愛情

讀者迴響

熱門新聞

網紅名醫猝死享年46歲！同事曝死因：可能和感冒有關

賤葆後宮正妹-1！　YTR晨晨「永遠不會進步」宣布退出

鍋貼煎到焦黑！總公司召回店家重新教育

桃園擄女到宜蘭！他「對警開3槍」遭反擊7槍搶救中

2023信用卡爭霸　中信銀全年8500億元穩坐龍頭

「提早到公司吃早餐」主管搖頭！網聽懂暗示

4歲童坐車被風箏線割喉　大量爆血身亡

男國1撞護欄下車察看　後車追撞他慘死

全台急凍！下波強冷空氣恐達寒流　連3天最低溫

「噴射橘貓」抓住院門噴強力水柱

桃機排安檢1小時　旅客怨現場混亂

口臭半年！他常做「1動作」慘了　醫：罹癌第二期

人妻健身房露奶跑步　下場曝光

全聯最大買1送1來了！年前囤貨必衝

趙少康嘆跑票百萬　投柯後悔來不及了

更多

最夯影音

更多
施明德肝癌病逝 享年83歲

施明德肝癌病逝 享年83歲
蹦闆訪問街友發錢突被包圍！　收工感嘆：幫助真正努力的人

蹦闆訪問街友發錢突被包圍！　收工感嘆：幫助真正努力的人

韓韶禧曝光出道前「拍1廣告就賺47萬」　酸民嗆「變老」..反擊：對啊，怎樣？

韓韶禧曝光出道前「拍1廣告就賺47萬」　酸民嗆「變老」..反擊：對啊，怎樣？

苦行僧跪拉棺材車23年　走萬里勸世人及時行孝

苦行僧跪拉棺材車23年　走萬里勸世人及時行孝

如何安撫哭泣中的女友？　男友秀鈔能力秒露笑容XD

如何安撫哭泣中的女友？　男友秀鈔能力秒露笑容XD

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面