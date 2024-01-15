　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

ETtoday封關民調命中賴與侯得票率　學者：網路調查漸成主流

▲▼第15任總統副總統及第10屆立法委員選舉投票程序模擬演練,投票,選舉,民主,投票所,選票,選務,地方自治,間接民權,公投,票匭,政治。（圖／記者李毓康攝）

▲ETtoday的封關民調命中賴清德與侯友宜的得票率。（圖／記者李毓康攝）

記者楊惠琪／台北報導

大選落幕，選前各家民調百花齊放，政治大學傳播學院兼任教授鄭自隆根據10家封關民調數據，分析到底是專業民調，還是淪為替特定政黨或候選人造勢的啦啦隊。鄭自隆接受《ETtoday新聞雲》採訪時指出，對3位候選人預測完全命中的菱傳媒，以及正確預測賴與侯的ETtoday，兩家民調均採網路調查，民調的典範是否從傳統的市話調查，轉移到網路調查，值得後續選戰關注。

鄭自隆分析聯合新聞網在1月2日整理出包括《聯合報》、《ETtoday》、《菱傳媒》、《無情真實預測》、《TVBS》、《鏡新聞》、《三立電視》、《震傳媒》、《美麗島電子報》、《台灣民意基金會》等10家封關民調。

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據1月13日總統大選開票，賴清德有558萬6019票，侯友宜467萬1021票，柯文哲369萬4660票，換算得票率，分別是40.05%、33.49%、26.46%。

鄭自隆以民調數據抽樣誤差±3%，檢視上述10家封關民調數據發現，對3位候選人預測完全命中的只有菱傳媒與「無情真實預測」，兩份民調數據一模一樣，但菱傳媒有自己的資料庫，「無情真實預測」則是彙整網路數據。ETtoday對賴清德與侯友宜2組候選人的預測也都在誤差範圍。

針對選前ETtoday民調被柯文哲陣營質疑，因不符「被動且隨機」的調查方式而被排除。鄭自隆表示，選舉的母體就是全台灣的選民，過去被認為最具學理根據的市話調查，現在卻無法接觸到年輕族群，這也是美麗島電子報民調最為人所詬病的地方；反觀菱傳媒和ETtoday都有自己的會員資料庫，如果能證明會員和台灣選民母體一致，這樣數字就更具代表性。

鄭自隆進一步指出，這次命中率較高的菱傳媒與ETtoday，均使用網路調查，是否代表民調的典範正在轉移，值得關注，如果此次總統大選驗證網路調查準確，下次選舉也在誤差範圍內，只要多累積幾次，輔以更多學者從理論背書，網路調查就可以推向主流。

ET快訊
包機送癌末媽回大陸老家！兒稱「在台灣都在等死」
男大生「2節半砍23顆3分球」　超狂影片6萬觀看
百萬YTR賤葆後宮-1　她宣布退出：人生自己負責
生技股王將發布重訊！明日暫停交易
快訊／台66線6車追撞「擠扁轎車」 1男送醫不治
「噴射橘貓」抓緊住院門噴強力水柱　3天吸990萬觀看

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

ETtoday封關民調命中賴與侯得票率　學者：網路調查漸成主流

快訊／汐止部分地區「路燈全黑」　廖先翔：台電搶修中

女友帶砲友回他家激戰！男撞見臉綠「怒丟4萬床墊」　結局超療癒

龍年暴富！命理師曝12生肖「錢包招財顏色」　2種人別選藍色

施明德辭世　台北101點燈「感謝一生奉獻台灣」

暈船男網友！「飯店約完砲」正宮冒出來　妹子衰爆：被陰了

最狂足球漫畫《藍色監獄》快閃店來台！中山地下書街打造6大打卡點

苦日子結束！命理師點名「4生肖」2024龍年財運大噴發

一天比一天冷！強冷氣團南下「體感低溫剩8度」　直逼寒流等級

全校只剩5學生！　學校宣布停辦

鄭運鵬兒子「德德」帥到爆紅！　李明川支持出道：強大台灣演藝圈

高中生省下零錢成習慣 全丟桶2年竟存6萬元！

買滷味剛付完錢就騎回家！　停好發現沒拿衝回去：87喔

帶孩子出國玩心很累　媽：不是哭就是在地上

男生這４部位別亂碰！　喉結只給親密的人觸摸

柴想叼龍珠出門卡住　低頭思考該怎麼通過

林心如嗆應采兒難搞：像壞婆婆　她反虧「妳年紀大」..吵到袁詠儀戴耳塞XD

愛莉莎莎轟作票被罵「緊急道歉了」！　網揪官方證據打臉…選務員5點反擊

吳克群當「有形的翅膀」遭嫌棄　被張韶涵拱脫掉…衣服超短笑翻XD

張學友演唱會場外爆「人疊人意外」　親民打招呼引推擠..鐵杆瞬間倒塌

ETtoday封關民調命中賴與侯得票率　學者：網路調查漸成主流

快訊／汐止部分地區「路燈全黑」　廖先翔：台電搶修中

女友帶砲友回他家激戰！男撞見臉綠「怒丟4萬床墊」　結局超療癒

龍年暴富！命理師曝12生肖「錢包招財顏色」　2種人別選藍色

施明德辭世　台北101點燈「感謝一生奉獻台灣」

暈船男網友！「飯店約完砲」正宮冒出來　妹子衰爆：被陰了

最狂足球漫畫《藍色監獄》快閃店來台！中山地下書街打造6大打卡點

苦日子結束！命理師點名「4生肖」2024龍年財運大噴發

一天比一天冷！強冷氣團南下「體感低溫剩8度」　直逼寒流等級

全校只剩5學生！　學校宣布停辦

日本石川縣強震增至222死　縣內超過8成漁港受災

外籍師「侵犯少女被2國驅逐」來台5縣市教書18年　監院糾正移民署

萬里漁港東外堤延伸工程開工　侯友宜盼打造安全漁作環境

酷炫突失控痛哭！　自卑在YTR圈「學歷不好」：恨自己為什麼這麼笨

涵碧樓走春　觀星、賞梅獨享白色浪漫時刻「好運旺整年」

移動出行新選擇　新北共享運具再添生力軍

胡歌《繁花》片酬1.14億登冠軍！　資深老戲骨「出場5分鐘2千萬入袋」

包機送癌末媽回大陸老家！兒稱「在台灣都在等死」　登微博熱搜

消防叔叔謝謝您　學子感謝留言灌爆台南消防隊

遭詐貸4.9億　台新銀：主動發現並提訴訟追查

陸網紅「激凸甩豪乳」熱舞　清純系網美遭誤認急喊冤

生活熱門新聞

今年最強冷空氣要來了　恐寒流「連凍5天」

男友房間有弟媳化妝品！她10年後驚聞：去年結婚了

強冷氣團南下直逼寒流　台北探10度

口臭半年！他常做「1動作」慘了　醫：罹癌第二期

台灣邦交國剩12國！跟誰斷交「絕對震撼」　網友答案很一致

為愛北漂「男友全家日本旅遊」沒帶她！超慘下場曝

今變天轉雨！　挑戰「寒流」最低溫時間曝

2縣市入夜剩10度！恐有寒流探6度

全校只剩5學生！　學校宣布停辦

桃機排安檢1小時　旅客怨現場混亂

命理師點名「4生肖」2024龍年財運大噴發

台北6度時間曝！專家驚：數字有點瘋

一家8票「全綠轉白」　他曝試算結果：柯拿超多綠票

染流感！30多歲年輕人「肺塌陷」險沒呼吸

更多熱門

相關新聞

新政府出爐將蓋「百萬社宅」　房仲大老指2方向恐助漲房價

新政府出爐將蓋「百萬社宅」　房仲大老指2方向恐助漲房價

民進黨籍總統候選人賴清德當選總統，不過國會三黨不過半，未來政局將出現新方向。對於近期受大選紛擾的房市，房仲全聯會表示，過往三黨住宅政見大同小異，政策面較無不確定性，但賴政策將擴大蓋社宅，與民爭工爭料，堆高土地成本，讓房價難降。

加國祝賀台大選　陸：違反一中原則！

加國祝賀台大選　陸：違反一中原則！

一家8票「全綠轉白」　他曝試算結果：柯拿超多綠票

一家8票「全綠轉白」　他曝試算結果：柯拿超多綠票

BBC封柯文哲：撼動台灣政壇的黑馬

BBC封柯文哲：撼動台灣政壇的黑馬

北市男偷總統選票還有2張未尋獲　不肯說下手原因

北市男偷總統選票還有2張未尋獲　不肯說下手原因

關鍵字：

ETtoday民調總統大選民調鄭自隆

讀者迴響

熱門新聞

今年最強冷空氣要來了　恐寒流「連凍5天」

NONO受害者再＋4！

馮語婷「公開正面照」開戰：我喜歡看人下地獄！

《小明星大跟班》凌晨粉專突PO性愛片！網嚇壞

男友房間有弟媳化妝品！她10年後驚聞：去年結婚了

施明德病逝！遺體已在清晨5點送出北榮

快訊／施明德今生日凌晨辭世！　享壽83歲

剛到目的地…3歲女兒鬧脾氣爆哭！張捷馬上回家

嫩妹民宿包棟遭性侵！嚇問男友：有跟我做嗎

韓國瑜不分區第一　Wecare高雄：鬧劇又要上演

即／台新遭詐4.9億　檢調約談外商夫妻

陸失業者「假裝有上班」　躲圖書館耗整天

立院龍頭支持誰？白要藍綠提4承諾

即／爸陪1月女嬰臥室睡覺　醒來驚見她嗆奶亡

南開大學傳播院長被指曾與蕭美琴談戀愛

更多

最夯影音

更多
鄭運鵬兒子「德德」帥到爆紅！　李明川支持出道：強大台灣演藝圈

鄭運鵬兒子「德德」帥到爆紅！　李明川支持出道：強大台灣演藝圈
高中生省下零錢成習慣 全丟桶2年竟存6萬元！

高中生省下零錢成習慣 全丟桶2年竟存6萬元！

買滷味剛付完錢就騎回家！　停好發現沒拿衝回去：87喔

買滷味剛付完錢就騎回家！　停好發現沒拿衝回去：87喔

帶孩子出國玩心很累　媽：不是哭就是在地上

帶孩子出國玩心很累　媽：不是哭就是在地上

男生這４部位別亂碰！　喉結只給親密的人觸摸

男生這４部位別亂碰！　喉結只給親密的人觸摸

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面