ETtoday封關民調命中賴與侯得票率　學者：網路調查漸成主流

▲ETtoday的封關民調命中賴清德與侯友宜的得票率。（圖／記者李毓康攝）

記者楊惠琪／台北報導

大選落幕，選前各家民調百花齊放，政治大學傳播學院兼任教授鄭自隆根據10家封關民調數據，分析到底是專業民調，還是淪為替特定政黨或候選人造勢的啦啦隊。鄭自隆接受《ETtoday新聞雲》採訪時指出，對3位候選人預測完全命中的菱傳媒，以及正確預測賴與侯的ETtoday，兩家民調均採網路調查，民調的典範是否從傳統的市話調查，轉移到網路調查，值得後續選戰關注。

鄭自隆分析聯合新聞網在1月2日整理出包括《聯合報》、《ETtoday》、《菱傳媒》、《無情真實預測》、《TVBS》、《鏡新聞》、《三立電視》、《震傳媒》、《美麗島電子報》、《台灣民意基金會》等10家封關民調。

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根據1月13日總統大選開票，賴清德有558萬6019票，侯友宜467萬1021票，柯文哲369萬4660票，換算得票率，分別是40.05%、33.49%、26.46%。

鄭自隆以民調數據抽樣誤差±3%，檢視上述10家封關民調數據發現，對3位候選人預測完全命中的只有菱傳媒與「無情真實預測」，兩份民調數據一模一樣，但菱傳媒有自己的資料庫，「無情真實預測」則是彙整網路數據。ETtoday對賴清德與侯友宜2組候選人的預測也都在誤差範圍。

針對選前ETtoday民調被柯文哲陣營質疑，因不符「被動且隨機」的調查方式而被排除。鄭自隆表示，選舉的母體就是全台灣的選民，過去被認為最具學理根據的市話調查，現在卻無法接觸到年輕族群，這也是美麗島電子報民調最為人所詬病的地方；反觀菱傳媒和ETtoday都有自己的會員資料庫，如果能證明會員和台灣選民母體一致，這樣數字就更具代表性。

鄭自隆進一步指出，這次命中率較高的菱傳媒與ETtoday，均使用網路調查，是否代表民調的典範正在轉移，值得關注，如果此次總統大選驗證網路調查準確，下次選舉也在誤差範圍內，只要多累積幾次，輔以更多學者從理論背書，網路調查就可以推向主流。