天道盟尊賢會幫詐團洗錢海撈2千萬　水房內設神壇也沒用

▲警方破獲以天道盟尊賢會成員為首的詐騙洗錢集團。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

以天道盟尊賢會組織成員陳姓男子為首洗錢集團，專門幫多個「假投資」詐騙團體洗錢，並吸收多名年輕成員加入，擔任人頭帳戶、車手、收簿手，為了掩人耳目，集團還在洗錢水房設立神壇，刑事局南部詐欺偵查中心獲報後展開追查，並循線逮捕集團成員18人，警方查出集團不法獲利超過2000萬元，訊後依詐欺等罪將嫌犯送辦，其中7人遭檢察官向法院聲請羈押獲准。

▲詐騙洗錢集團在水房設立神壇。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

刑事警察局南部詐欺偵查中心與高雄市警局鳳山分局日前查獲臨櫃提領車手，向上溯源發現以陳姓男子為首的詐欺集團，吸收多名年輕成員加入集團，專門協助多個「假投資」詐欺集團漂洗黑錢，於是組成專案小組報請高雄地檢署指揮偵辦。

專案小組歷經數月蒐證，陸續在高雄、台北等地發動多次搜索、拘提行動，共計查獲犯嫌18人，查扣手機、點鈔機、電腦、存摺、金融卡及現金贓款157萬4000元等相關贓證物，

▲警方破獲以天道盟尊賢會成員為首的詐騙洗錢集團。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

專案小組調查發現，詐騙集團以「談股論金」等群組名義吸引投資人加入網路投資平臺，誘使投資人深信該投資平台由投資理財公司所營運，能有穩定高獲利，投資人依照投資平台客服人員指示，將投資款項匯入指定金融帳戶，等到投資人欲獲利了結出金時，皆遭無故推託，才發現遭詐騙。

警方初步清查被害人數9人，財損金額逾2040萬元，經擴大清查發現，以陳姓主嫌為首的詐欺集團與旗下許姓幹部陸續招募自願性人頭帳戶、車手、收簿手等10餘人，以南部地區為據點，成立俗稱水房之洗錢機房，從事收受贓款、洗錢及匯款等犯行。

詐欺洗錢機房先以收購人頭帳戶掩護詐欺集團進行洗錢犯罪，透過層層轉帳再由車手於各地提領詐欺款項，並於天道盟尊賢會據點內設立神壇祈求順遂平安以掩護非法詐欺洗錢犯行，全案在訊後依涉嫌刑法加重詐欺罪、洗錢防制法、組織犯罪防制條例等罪名移送高雄地檢署偵辦，檢察官對陳姓犯嫌等7人聲請羈押，法院均裁定7人羈押禁見。