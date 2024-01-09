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拉法葉艦幻象機採購佣金案　汪傳浦5家人逃亡英國躲過追訴期

▲▼軍火商汪傳浦(左，已歿)和妻子葉秀貞因拉法葉傭金弊案遭通緝。（圖／翻攝調查局網站）

▲軍火商汪傳浦(左，已歿)和妻子葉秀貞因拉法葉傭金弊案逃亡海外多年。（圖／翻攝調查局網站）

記者劉昌松／台北報導

軍火商汪傳浦因捲入「動搖國本」拉法葉軍艦、幻象戰機採購案，收取不法回扣，逃亡海外於2015年病逝，他的妻子葉秀貞，以及打進英國名媛圈的女兒汪君玲，和3個兒子汪家興、汪家勇、汪家明因幫助收取法國法郎21.63億元回扣，也遭通緝迄今超過25年，台北地檢署9日以追訴權時效完成為由，處分不起訴汪傳浦遺族5人，但仍持續透過司法互助凍結追討沒收不法所得。

負責軍艦採購的前海軍上校尹清楓，在1993年12月9日遇害被人發現陳屍浮屍宜蘭外海，揭開一連串軍購採購弊案，軍火商汪傳浦、葉秀貞夫妻隨即在20日潛逃海外，前總統陳水扁上任時，宣示即使動搖國本也要辦到底，最高檢察署2000年成立特調小組偵辦並追查軍購佣金下落。

特調小組多年來陸續向歐洲多國請求司法互助，取得汪傳浦家族與公司的海外帳戶資料，並凍結瑞士、列支敦士登、盧森堡、奧地利、澤西島及曼島等相關銀行存款，其中涉案的軍人郭力恆涉遭法院判決確定後，由瑞士方面協助郭將哥哥名下海外資產約台幣11億元返還我國繳庫。

拉法葉艦採購案相關佣金，則因汪傳浦一家人不斷開設公司轉匯洗錢，遍及歐洲多國，直到2023年2月，列支敦斯首度將拉法葉不法佣金1103萬美元(約台幣3.3億元)匯回台灣，瑞士方面也同年7月將近1.4億美元(約台幣43億元)匯回台北地檢署專戶，2筆汪傳浦犯罪所得都由北檢執行沒收程序後歸入國庫，檢方仍持續追討剩餘贓款與存款孳息。

▲▼汪傳浦妻子葉秀貞和長子汪家興至今仍因拉法葉佣金洗錢罪名遭通緝。（圖／翻攝調查局網頁）

▲葉秀貞和長子汪家興逃亡到英國遭通緝超過25年。（圖／翻攝調查局網頁）

而經營開泰電器公司的汪傳浦、葉秀貞夫妻，與郭力恆在1989年間為了獲取拉法葉軍艦採購契約的鉅額回扣，以開泰公司名義，與供應商、法國湯姆笙公司簽訂15%的回扣協議，這筆不被我國軍方允許的回扣贓款流入汪傳浦等家族成立的境外公司EUROMAX等公司帳戶。

之後華美會議在1990年間傳出美方婉拒出售F-16戰機後，空軍必須另覓他國採購，有了拉法葉佣金案經驗的汪傳浦和葉秀貞，食髓知味，得知空軍的考量採購法國幻象戰機的「飛龍專案」金額龐大，居間穿針引線，並與法國幻象戰機供應商代表湯姆笙、達梭、史涅格瑪等公司簽訂佣金協議書。

汪傳浦一家人為了收受鉅額佣金，再開設BUCELLATIE、SABLEMAN、KILKENNY等公司，獲得共約法國法郎21.63億元(限已停止發行使用)鉅額回扣後，再陸續透過人頭公司，進行跨國轉匯洗錢藏匿，直到1998年9月3日才停止，並陸續遭查扣凍結，汪傳浦潛逃10多年，在2015年病逝於英國。

檢察官認為，葉秀貞涉及共犯貪污連續收取回扣罪，另外包括因擔任模特兒打進英國時尚名媛圈的女兒汪家君，及兒子汪家興、汪家勇、汪家明等4名子女則涉嫌幫助收取回扣罪，從2018年間開始遭到通緝，加計通緝期間，追訴權時效25年到2023年9月3日完成，依法不得再行追訴，因此處分不起訴。但檢方仍將過司法互助，持續凍結汪家在海外的資產並追討。

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