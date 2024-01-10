熟女滑抖音交男友淪車手　為愛奔波400公里領百萬贓款被逮

記者張君豪／台北報導

北市內湖警方查獲一名謝姓女車手（37歲）因在社群軟體「抖音」認識一名陌生網友墜入愛河，對方自稱是在大陸從事金融業，因跨國投資業務須匯款到香港，自身帳戶不明原因無法使用轉帳功能，徵得女友謝女同意後，詐團透過網路戀愛手法，要求謝女提供帳戶接受匯款，實際上被詐團當作騙匯的人頭帳戶。

▲謝女誤信網路戀愛淪詐團車手遭警方逮捕 。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

家住小琉球的謝女為愛當車手奔走南北，12月28日先是搭船到高雄提領107萬元現金，隔天搭車北上到台北市內湖的銀行，打算提領帳戶內剩餘餘款20多萬元，卻因帳戶遭被害人報案列警示，她在銀行外徘徊不斷操作ATM遭警方逮捕。

內湖警方表示，經查證，擔任車手的謝女自稱滑抖音認識一名大陸男子，該男向謝女表示因跨竟投資要匯款到香港，但自己的帳戶無法使用，拜託謝女提供帳戶讓他使用。

警方表示，這是詐團常用的戀愛詐欺手法，騙取感情信任後讓對方淪為第一線車手提款，謝女28日遠從小琉球搭船到高雄市，當天就提領107萬元現金並交給第二層收款車手，之後搭車北上打算到內湖某銀行提款，遭西湖所警員盤查而曝光。警訊後將謝女依觸犯《刑法》詐欺、洗錢防制法等罪嫌移送士林地檢署偵辦。

內湖警方藉此案例呼籲，民眾網路交友慎防歹徒陷阱，切勿隨便提供帳戶供人使用，恐淪為詐騙集團車手因此吃上官司。

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