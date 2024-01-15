最狂足球漫畫《藍色監獄》快閃店來台！中山地下書街打造6大打卡點

▲全台唯一《藍色監獄》快閃店，1/18~3/3在誠品R79中山地下書街亮相。（圖／信賴互動提供，下同）

記者林育綾／台北報導

最狂的足球漫畫！全台第一間《藍色監獄》快閃店，由香港羚邦集團官方授權，打造6大拍照打卡點，包括13位球員的「主角群打卡牆」；另也蒐羅超過70款全新周邊，將於1/18~3/3在誠品R79中山地下書街亮相。

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▲全台第一間《藍色監獄》快閃店即將亮相。

《藍色監獄》是第45屆「講談社漫畫獎少年部門」得奬作品，不只被評價為最瘋狂的足球漫畫，劇場版也即將在日本上映。此次在中山地下書街的快閃店，打造6大打卡區，一進門就可以看到潔世一、蜂樂迴、凪誠士郎等13名主角在「主角群打卡牆」迎接；一旁是「快閃店主視覺牆」，上面的玻璃裂痕讓人想起潔精彩的直擊蹴彈。

▲《藍色監獄》快閃店將打造6大打卡牆。

另一面則是擁有空間認知能力的潔世一與糸師凜的「夏日飲品區」，接著看到潔世一與蜂樂迴的「最佳拍檔區」，讓人想起他們在足球場上默契搭配的模樣；接著是凪誠士郎和御影玲王，穿上制服的「校園生活區」，彷彿重回他們收到計畫邀請函前的高中日常。

最後「最強前鋒區」有鬥志高昂的千切豹馬、想成為超級英雄的國神鍊介、俏皮表情的蜂樂迴，還是手握足球的潔世一、擁有出色表現的御影玲王、凪誠士郎等8位，總共6大打卡區，讓粉絲拍個過癮。

▲▼快閃店推出超過70款全新周邊，等著粉絲收藏。

快閃店更推出超過70款全新周邊商品，酷炫的潔世一「LED壓克力小夜燈」、角色立牌、每天背都不膩的造形肩背袋、角色木杯墊、流沙杯墊、無框畫、T恤，還有寫著BLUE LOCK的藍色帽T等，等著粉絲來收藏。

▲▼快閃店推出超過70款全新周邊，等著粉絲收藏。

《BLUE LOCK藍色監獄》快閃店將於1月18日～3月3日，在誠品R79中山地下書街展出，期間單筆消費滿1500元，還可獲得限量800份的金屬L夾，共有4款設計，隨機贈送，送完為止。