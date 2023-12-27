麗山高中林勇辰「逆境求學」照顧中風母　獲頒教育關懷獎

▲北市麗山高中學生林勇辰（中）和姑姑林敏華（右）、校長陳汶靖（左）合影。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

台北市麗山高中三年級學生林勇辰，來自低收入戶家庭，母親中風長年臥病、姊姊是中度智能障礙者，父親因身體不佳，只能在菜市場豬肉攤打零工，勉強維持家計，但他不但積極向學，在校成績優異，每天放學回家還要照顧母親的生活起居，逆境求學的精神，今獲頒台北市教育關懷獎。

台北市教育局今舉辦「台北市教育關懷獎」頒獎典禮，表揚不畏艱難，突破逆境向學的學生，選出國小組21位、國中組9位、高中職組10位，由教育局副局長陳素慧頒獎給40名得獎學生。

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就讀麗山高中體育班三年級的林勇辰，母親在他就讀小學時，就中風臥病在床，一家四口生計靠父親在市場豬肉攤打零工支撐。林勇辰說，國小畢業時，只拿到一張畢業證書，沒有任何獎狀，因此大哭了一場，多虧沒有血緣關係的姑姑拉他一把，指引他走向射箭運動，找到自己的志趣，常在全國射箭競賽奪牌，未來立志當射箭國手，希望拿獎金改善家計。

林勇辰的姑姑林敏華哽咽說，自己是林家的養女，看著勇辰生長在弱勢家庭，才就讀小學就要照顧中風臥床的媽媽，每天幫媽媽擦身體、換尿布，還要照料中度智能障礙的姊姊，「沒看過這麼能吃苦的孩子」，現在不但射箭成績卓越，在校課業成績也相當優異，「替這個沒有傘的小孩感到驕傲。」





▲北市龍門國中學生劉軒丞（中）獲頒教育關懷獎，開心和父母合影。（圖／記者楊惠琪攝）

就讀龍門國中的劉軒丞，4歲被診斷罹患淋巴癌，在醫院度過2年化療時間，國小二年級癌症復發，再度歷經化療與器官移植的療程，儘管身體瘦弱、心肺功能不佳，仍不放棄學業，在校成績始終名列前茅，明年5月將挑戰國中會考，第一志願是成功高中。劉軒丞的父親說，很心疼兒子一面對抗病魔，又不放棄學業，獲頒教育關懷獎，全家以他為榮。