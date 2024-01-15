航班延誤10小時！男爆氣「飛撲狠揍機長」畫面瘋傳　乘客看傻

▲ 男乘客衝上前攻擊機長。（圖／翻攝自IG）

記者陳宛貞／綜合外電報導

印度靛藍航空（IndiGo）一架航班因惡劣天氣延誤10小時，一名乘客不滿等待時間愈來愈長，在機長廣播說明時竟當眾衝上前伸手猛揍，粗暴畫面令機上乘客都大吃一驚。

根據NDTV，這架航班因長時間延誤，根據飛行任務時數限制（FDTL）規定須更換一批機組員，新的機長在機艙前方向乘客廣播說明時，一名男性乘客疑似因等待太久不耐煩，憤而從最後一排衝上前攻擊。

當時在機上的一名俄羅斯裔印度女模別爾斯凱亞（Evgenia Belskaia）上傳影片寫道，「我的團隊等航班等了10小時，結果有個男的不爽了，於是他們得再多等3小時！警察把那個男的帶走了，而且他們還得換一個機師。真是瘋了！」

A passenger punched an Indigo capt in the aircraft as he was making delay announcement. The guy ran up from the last row and punched the new Capt who replaced the previous crew who crossed FDTL. Unbelievable ! @DGCAIndia @MoCA_GoI pic.twitter.com/SkdlpWbaDd — Capt_Ck (@Capt_Ck) January 14, 2024

畫面可見當時機長站在客艙前方，後方先是傳來咆哮聲，接著一名身穿黃色上衣的男子瞬間衝上前，高舉右手猛揍機長，一旁空服員制止之下仍指著機長怒罵，直到一名身穿淺藍色上衣的男子上前安撫並將他帶回座位，但他仍持續和空服員高聲爭執。

這段影片被轉發到X後引發高度關注，累積近170萬次觀看，網友紛紛留言表示，「機師或機組員跟航班延誤有什麼關係？他們只是在做他們的工作。逮捕這個人，把他列入拒載名單」、「這個人應該被立案並列入黑名單」、「對航班延誤的不滿不代表乘客可以對機組員施暴」。

事實上，印度北部因濃霧等惡劣天氣條件，14日在德里機場起降的多架航班受到影響，根據航班追蹤網站Flightradar24，15日也有多達110個航班延誤，79個航班取消。