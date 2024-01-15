超商春節禮盒優惠來了！最便宜只要99元入手　再加碼送500元現金

▲農曆春節將至，7-11開賣最新春節禮盒，即日至2月20日止更祭出指定春節禮盒任選2件95折優惠。（圖／記者周姈姈攝，以下皆同）



記者周姈姈／綜合報導

農曆新年將至，民眾送禮需求上升，超商即日起開賣一系列全新春節禮盒，至2月20日止更祭出指定春節禮盒任選2件95折優惠，購買指定雞精禮盒加贈點數500點，等於直接送500元現金；不僅如此，超商還首度推出消費不限金額可單筆加購特色禮盒活動，最便宜99元起至399元共4個價位，就能以市場低價將禮盒帶回家，趕快把握便宜開買。

因應農曆春節送禮需求，公司行號、家庭團圓、個人送禮等需求旺盛，7-11擴大年節禮盒選品數量200種，有5成為獨家販售，價格從百元以下至千元以上均有，其中為滿足消費者避免送出禮物與他人同款，特別擴大進口精緻禮盒品項約占1成，又以超商獨家首次引進「星巴克春節紅包飲料禮盒」與14款日本排隊名店伴手禮最受歡迎，如東京必買回購率最高之一的「東京砂糖奶油樹夾心脆餅禮盒」、河口湖必買伴手禮推薦「日本富士山七變化造型仙貝禮盒」等。

▲左為「日本富士山七變化造型仙貝禮盒」，售價550元；右為「東京砂糖奶油數夾心脆餅14入禮盒」，售價939元。



▲「星巴克春節紅包飲料禮盒」售價369元。



年節送禮也是向長輩表達心意最佳時節，中高價位精補禮盒更是年度銷售之最，7-11觀察如韓國進口熊津紅蔘飲去年整體銷售倍數成長，今年更獨家引進無糖版，健康意識更升級；雞精精補類禮盒亦是送禮常勝軍，今年心焙雞精禮盒自1月24日起至2月13日止推出「購買即加贈OPEN POINT點數」活動，心焙雞精禮盒售價1980元，活動期間購買1盒就送OPEN POINT點數500點，可當500元現金爽花。

▲「心焙雞精禮盒」售價1980元（不加入2件95折優惠），1月24日至2月13日購買即贈OPEN POINT點數500點。



海外空運直送的進口新鮮水果禮盒需求也增多，7-11今年特別引進「紐西蘭櫻桃」、「美國光波富士蘋果」、「日本青森蜜富士蘋果」等；7-11也支持在地農產、積極發展產銷履歷果物禮盒，帶動去年銷售成長5成，而今年春節主打商品為農糧署、各地農會合作的嚴選在地果物禮盒，精選來自台中梨山的雪梨、具有產銷履歷的蜜棗、巨峰葡萄、柑橘、鳳梨釋迦、橙蜜香小番茄等超過10款地產地銷果物禮盒，預計提升6成銷售額。

▲7-11也開賣年菜、進口水果禮盒以及在地果物禮盒。



另外，7-11年菜預購也進入高峰，首波年菜預購業績已成長1成，距離年節將近，預估在「超值年菜套餐」、「名店功夫菜」預購將有積極成長。例如，「台南晶英富貴金龍宴」3,500元有找，集結海陸美味，是套餐銷售第一；「大嬸婆祥龍瑞氣年菜組」11道功夫菜、平均每道223元，比熱炒店還划算；針對素食族群，也端出祥和、鈺善閣、寬心園等名店套餐，價格從990元至1380元不等。

團圓圍爐少不了名店功夫菜、雞湯鍋物、佛跳牆畫龍點睛，今年備足7款飯店、5款米其林得獎、1家必比登推薦名店暖胃雞湯，價格從499至1620元之間；更網羅在地美味，如台南錦霞樓紅蟳干貝米糕、海鴻萬巒豬腳、億長御坊、富錦樹食堂、真心台菜等。

不僅如此，7-11將在1月17日起至2月5日止領先同業推出「消費不限金額可單筆加價購精緻特色禮盒」活動，最低99元起至399元共4個價位，挑戰市場低價，品項有99元加價購金莎8粒裝精緻禮盒、199元加價購韓國鹽烤海苔禮盒或Pocky草莓粒粒/杏仁粒粒分享禮盒或LOTTE PEPERO餅乾棒xNewjeans、299元加價購西雅圖咖啡蛋捲禮盒或紅帽子禮盒(雅緻粉)或天地合補葡萄糖胺飲6入、399元加價購喜年來精緻小蛋捲禮盒。

▲▼7-11將在1月17日起至2月5日止推出「消費不限金額可單筆加價購精緻特色禮盒」活動，最低99元起至399元共4個價位，當筆不限消費金額報會員手機號碼、或繳交代收/寄取件即享當筆加價購商品優惠。



全聯也有年菜預購與優惠！全聯今年年菜預購自去年10月開跑至今，較去年同期成長將近6成，預購將持續至2月1日。熱銷前5名中，有3名為年菜套組，分別是「京老舖十全十美團圓年菜組」、「阿秋師富貴發財組」、「六福開運年菜組」，顯見方便性高、可在家輕鬆享用的團圓桌菜，深受消費者青睞。

▲全聯年菜公布熱銷榜，其中包括十道團員菜3千有找的高CP組合。（圖／記者林育綾攝）

為了加強促銷，即日起至1月20日，會員到實體門市訂購年菜預購指定商品，單筆滿1000元，並於1月25日前取貨，就送「50元生鮮買菜金」；1月18日前搭配25周年慶「全聯樂透卡」，買卡消費最高享8%回饋外，最多還能累積4次抽百萬現金機會。